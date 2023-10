Vuelve "Loki" con su viaje hacia lo profundo del multiverso de Marvel

Tom Hiddleston pone el foco en el querido villano devenido en antihéroe del título / Foto: Prensa.

Loki es una propuesta de Marvel que escapa al ya familiar molde de los superhéroes / Foto: Prensa.

La película tiene un tono más cercano a lo siniestro y al thriller / Foto: Prensa.

"Loki", la serie de la franquicia de Marvel que, vuelve este jueves a Disney+ con el estreno de su segunda entrega, sumergiéndose de lleno en el entramado del multiverso con renovadas dosis de oscuridad y misterio espacio-temporal.El título, que fue el tercero de la muy popular marca en sumarse al catálogo para la pantalla chica, aprovecha el formato seriado que "permite ir a lugares realmente existenciales y filosóficos con los personajes, que son desafiantes para ellos, y empujarlos en esa dirección", explicó en diálogo con TélamEfectivamente, "Loki" es: gracias a la naturaleza de su protagonista, el dios nórdico del engaño, la tira creada por Michael Waldron va un poco más allá del esquema instalado en el género y,se centra en la reciente apertura de múltiples dimensiones que la franquicia inauguró en 2021."Para cuando termine esta temporada vamos a tener casi doce horas de contenido de Loki en relación al multiverso. La segunda película de 'Doctor Strange' jugó con eso, pero son dos horas y media, lo mismo que la última de 'Ant-Man', es una cuestión de volumen.", agregó Wright, que trabaja en el UCM desde 2016, sobre el lugar que ocupa la serie en esta ambiciosa narrativa.Así, buscando echar luz sobre la fase actual de la saga, la historia continúa donde capituló dos años atrás y se reanuda instantes después de que Sylvie (Sophia Di Martino), una de las versiones alternativas de Loki, quebrara el orden al asesinar a Aquel Que Permanece (Jonathan Majors), veedor de el espacio-tiempo y variante de Kang el Conquistador, el flamante antagonista del UCM.Con la reaparición descontrolada de cientos de realidades antes suprimidas, el caos se apropia de la burocrática Autoridad de Variación Temporal (AVT), encargada de mantener la línea y sus ramificaciones, yPara eso contará con la ayuda de los ya conocidos Mobius M. Mobius (Owen Wilson) y la Cazadora B-15 (Wunmi Mosaku) junto a Ouroboros, el simpático técnico e inventor de la AVT interpretado por el ganador del Oscar Ke Huy Quan, que se incorpora a, entre más.De cara a su lanzamiento, Wright conversó con esta agencia sobre lo nuevo de "Loki", que llega una vez más al streaming con unay promete introducir elementos reveladores a una etapa de la franquicia que todavía está dando sus primeros pasos.- Creo que todo tiene muchísimo que ver con la contribución de Tom Hiddleston, aunque obviamente Loki siempre fue un personaje que, no sólo en Marvel sino en la historia universal y en la mitología nórdica, ha intrigado a la gente por años. Pero para nosotros, tomar a este tipo, que empezó como un villano e hizo cosas bastante terribles, y que ya había empezado a transitar un arco de redención en las películas de Thor, para poder explorarlo a través de temáticas del heroísmo, es súper emocionante.- Eso es lo más interesante de trabajar en este formato, porque podemos tomarnos nuestro tiempo, explorar a los personajes, y especialmente en una serie como esta, que se trata de cómo nadie es realmente bueno o realmente malo, y cómo todos vivimos en un punto intermedio. Me parece que eso es una gran parte de su atractivo, y Loki, y lo que Tom Hiddleston hizo con él en estos doce años, es un gran ejemplo. Queríamos poder sentir cada uno de los hilos que hacen a esta serie con la misma sensibilidad que él le dio a este personaje.- El multiverso es una herramienta narrativa muy cautivadora, y si lo usás de manera simple, para contar historias de personajes como en "Loki" o como también hace (la última película ganadora del Oscar) "Todo en todas partes al mismo tiempo", es loco, pero está muy enfocada en los personajes y en cómo esas historias los afectan. En ese reino las posibilidades son ilimitadas, pero en cuanto lo empezás a usar para el espectáculo por el espectáculo mismo, deja de ser interesante para mí como creador, y creo que tampoco lo es como espectador. Por eso, para mí, siempre, siempre tiene que estar fundado en los personajes y en sus componentes dramáticos.- Creo que construimos un universo muy emocionante, y dentro de ese universo hay muchas historias y personajes específicos que son geniales también. Y como un todo, es un mundo apasionante para mirar y para jugar como realizador. Pero pienso que lo que lo hace realmente bueno, y esto se remite especialmente al legado de los cómics, es que hay algo para todos. Si los querés leer todos, vas a sacar mucho de ellos y va a ser muy satisfactorio, pero si no querés, probablemente haya un personaje o una historia que te habla, que te interpela como miembro de la audiencia. Y me parece que eso es algo que el UCM tradujo de una manera hermosa durante estos últimos 15 años.