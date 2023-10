Política

04-10-2023 13:03 - Desde la FIT 2023

Luis Barrionuevo: “No hablo de política, estoy prohibido”

Al ser consultado por Télam Radio sobre la iniciativa anunciada por Sergio Massa respecto de la conformación de un gobierno de “unidad nacional”, el secretario general del gremio Gastronómico respondió: “Me dijeron: 'No tenés que hablar de política', y como yo no entiendo nada, no hablo”.