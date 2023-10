"Mauricio, todos saben que votás a Milei, te damos la bienvenida a La Libertad Avanza"

Foto: Osvaldo Fantón

Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votas a @JMilei, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida #LaLibertadAvanza 🇦🇷 https://t.co/XioLdgaSPL — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 4, 2023

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, sostuvo este miércoles que en el espacio que conduce el diputado nacional y postulante presidencial Javier Milei le danal exmandatario Mauricio Macri, luego que el fundador del PRO se manifestara en favor de establecer una alianza entre Juntos por el Cambio (JxC) y la fuerza política "libertaria".En ese sentido, Marra opinó que en JxC "todo el mundo sabe" que en las elecciones del 22 de octubre el expresidente votará por Milei., escribió Marra en su cuenta de la red social X (exTwitter).Macri aseguró este martes que espera que los legisladores de JxC acompañen a Milei en caso de que la candidata de su partido, Patricia Bullrich, no gane las elecciones, algo que generó tensiones dentro de la coalición opositora., afirmó ayer Macri durante la presentación de su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.Por su parte,consideró esta miércoles que dichas declaraciones "no son convenientes" y cuestionó que el exmandatario haya hecho "una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente" en la campaña electoral."Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones", expresó Bullrich esta mañana en declaraciones a la Radio Urbana Play.En esa misma línea, el diputado nacionalinvitó al exmandatario a que "se afilie" a LLA."Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", escribió Espert en redes sociales.