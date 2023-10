Ian McEwan criticó la extrema corrección política y a los lectores de sensibilidad

El escritor británico Ian McEwan. /Foto: Archivo

Tras los cambios póstumos realizados en obras de esos escritores, los debates sobre si estas prácticas constituyen un acto de censura se han vuelto cada vez más frecuentes y varios autores proclaman su posición sobre el tema., pero no es una visión que todos los jóvenes tengan y describió la lectura de sensibilidad como "algo extraño que sucede en algunas universidades, que nos llegó de EEUU"., quien se encuentra de visita en París para presentar su libro, al que definió como "una especie de novela post-Brexit".A los 75 años, McEwan está lejos de ser considerado un escritor conservador, pero se confiesa por el fenómeno de la corrección política."Pensé, '¡Pobre chico!' Porque te pierdes el deseo de la mitad del mundo", dijo. Su consejo fue "¡Sé valiente! Al diablo con todos ellos. Tienes que escribir lo que sientes. Debes decir la verdad".El autor de "Ámsterdan"y justificó también su apoyo a los estudiantes que derribaron una estatua de un esclavista en Bristol, Inglaterra, en 2020: "Exigir un poco más de responsabilidad sobre nuestro pasado imperial colonial es una demanda perfectamente válida. Pero decir que no podemos leer a Nabokov o Conrad o lo que sea, me parece despreciable", apuntó.Tambiéno, a lo que se mostró escéptico. "Somos unos 50 cuyos nombres aparecen cada año. Creo que mi hijo (un investigador médico) obtendrá el Premio Nobel antes que yo", ironizó.McEwan indicó además que ve el Brexit como un símbolo de la derrota de una versión más antigua de Gran Bretaña, de "profesores, médicos, bibliotecarios... personas que trabajan en el servicio público [que] ya no cuentan porque Gran Bretaña está realmente gobernada por personas que han hecho grandes cantidades de dinero en servicios financieros y el bien social no es de interés"."Lecciones", el libro que presenta por estos días en Europa y que llegará a la Argentina en marzo de 2024, es la novela más extensa que ha escrito el autor de "Expiación".