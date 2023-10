Dillom protagonizó la tercera edición de "Rompe Argentina" y prometió una sorpresa

“Dentro de muy poquito se viene una sorpresa” / Foto: Prensa.

Foto: Cris Sille.

“Siempre está el miedo a la muerte. Antes me atormentaba mucho más, pero ahora se me fue bastante. No es algo que no me deje dormir, pero siempre vuelve en algún momento" Dillom

“De eso me alimento completamente. Si le pongo 'Pelotuda' a una canción es para que algún boludo se pique. Mi música no está dirigida al ‘mainstream’, entonces le tengo que poner alguna salsita para que alguno se ofenda” Dillom

Foto: Cris Sille.

El rapero, conocido popularmente como, protagonizó la tercera edición de, la iniciativa global deque da apoyo y promoción internacional a músicos de la escena actual, con una breve presentación en elque se pudo ver en todo el mundo a través del canal dede la plataforma musical y en la que el artista aprovechó para confirmar queCon algunas novedades bajo el brazo, Dillom regresó a ese escenario del barrio que lo vio crecer, el mismo donde dio sus cuatro primeros shows agotados con la presentación en sociedad de su álbumy que pisó por última vez a fin del año pasado para la performance colectiva que brindó la RipGang en el marco de un “side show” de la edición pasada delAntes del show, se prestó para un mano a mano con Ale Pluz, alias Pluzito, el entrevistador elegido por “Rompe Argentina”, a quien le confirmó que habrá nuevos lanzamientos en los últimos meses del año; los primeros luego del último single editado en abril bajo el nombre de, que presentó junto a un video que parodia los clichés del rock y donde hacía un cameo Andrés Calamaro.“Es raro pero cuando estábamos haciendo el disco ('Post Mortem') tuve ese sentimiento de que teníamos algo picante, pero tampoco dejaba de ser un deseo o una suposición, cosas que a veces no pasan, pero en este caso terminó pasando y llegando a muchísima gente.”, reflexionó el músico sobre su presente.Entre otros tópico: “Siempre está el miedo a la muerte. Antes me atormentaba mucho más, pero ahora se me fue bastante. No es algo que no me deje dormir, pero siempre vuelve en algún momento. Trato de tomarlo de buena forma”, definió durante la charla.Parado en el costado más alternativo de la música urbana, Dillom reveló que: “De eso me alimento completamente. Si le pongo 'Pelotuda' a una canción es para que algún boludo se pique. Mi música no está dirigida al ‘mainstream’, entonces le tengo que poner alguna salsita para que alguno se ofenda”, dijo.Dillom, declarado recientemente Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, contó cómo vivió ese reconocimiento por parte de la política: “Me pareció muy divertido y gracioso. Yocuando empecé a escuchar los discursos”, narró.Frente a unos pocos privilegiados que ocuparon la planta alta del Vorterix, se despachó con una lista breve pero contundente: abrió con la festejada “Post Mortem” que le da nombre a su consagratoria placa y luego siguió con “Pelotuda”, “Rili Rili”, “Dúo” y “Side” antes de encarar la recta final con “Ola de suicidios”, “Opa”, “La primera” y “220”.La iniciativa Rompe Argentina, de la que ya participaron Callejero Fino y Ecko, tiene como objetivo brindar apoyo a los artistas locales "que la están rompiendo", a través de un plan diseñado de la mano de cada artista y de acuerdo a sus necesidades.El músico viene de celebrar el éxito de su disco "Post Mortem" con el estreno de un documental que recorre los momentos más emblemáticos de la gira que lo llevó por múltiples escenarios de importantes espacios como Vorterix, Luna Park y Movistar Arena.