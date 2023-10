La Izquierda española acordó con el PSOE sobre la amnistía a catalanes. Foto: AFP

Acepto, con ilusión y responsabilidad, el encargo de SM el Rey como candidato a ser investido presidente del Gobierno.



Trabajaré para formar lo antes posible un Gobierno de coalición entre @PSOE y @sumar con suficientes apoyos parlamentarios para dar estabilidad al país y… pic.twitter.com/rsglAZosDw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2023

El rey propuso a Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, como candidato a la investidura / Foto: AFP.

El presidente de España en funciones y candidato a nueva investidura,, un partido de izquierda aliado en el presente mandato que mostró su predisposición a otorgar una amnistía a independentistas catalanes pero puso como condición para renovar su apoyo un acuerdo programático con el foco puesto en avances sociales y derechos laborales., Yolanda Díaz, en el inicio de la ronda de consultas que le encargó el pasado martes el rey Felipe VI para que intente formar Gobierno.El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez,"Todavía hay asuntos nucleares pendientes" antes de alcanzar un pacto que en su caso permita reeditar un Gobierno de coalición, dijo el funcionario, según publicó el diario madrileño El Mundo.En lo que sí ambas agrupaciones estarían de acuerdo, según Álvarez,, una de las principales condiciones puestas por las agrupaciones de Cataluña para apoyar la investidura de Sánchez."Nosotros venimos hablando con el partido socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda", admitió Álvarez ante la pregunta expresa de si el asunto de la amnistía se había tratado en la entrevista de este miércoles, consignó la agencia de noticias Europa Press.y "no es ahí donde tenemos discrepancias, tenemos las discrepancias y el trabajo por hacer en materia de propuestas laborales y sociales", dijo el portavoz de Sumar, citado por AFP."Queremos un Gobierno que reduzca la jornada laboral, suba salarios y aborde el problema de la vivienda", escribió por su parte Yolanda Díaz en la red X, donde dijo querer "acelerar las negociaciones del acuerdo de Gobierno"., pero hizo hincapié en que no vale "cualquier Gobierno" sino que hay que ser "ambiciosos" y avanzar aún más en derechos sociales y laborales.Sánchez inició este miércoles la ronda de consultas en la que intentará obtener los apoyos necesarios en el Parlamento -176 votos- para poder formar un Gobierno de coalición, tal como se lo encargó el pasado martes el rey Felipe VI en su condición de líder del PSOE, segundo en cantidad de votos en las elecciones del 23 de julio detrás del Partido Popular (PP), de derecha.El monarca le pidió primero al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intentara formar Gobierno, pero el jefe conservador no logró obtener suficiente apoyo parlamentario, por lo que ahora es el turno del PSOE, encabezado por Sánchez.Álvarez explicó que enun tiempo que parece confirmar la presunción de que el intento de investidura no se producirá de manera inmediata.Sumar niega que esta negociación esté atravesada por la aspiración de conseguir una determinada cuota de poder en un futuro Ejecutivo, y en este sentido su portavoz recalcó que aún no se ha hablado de reparto de carteras ministeriales, reseñó El Mundo.que quiere "seguir avanzando en esa senda de progreso y convivencia"."No hay tiempo que perder porque suficiente tiempo nos ha hecho perder ya el PP y el señor Feijóo", señaló la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, citada por el medio madrileño.