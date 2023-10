Para el Presidente, Bullrich no "conoce las más elementales garantías constitucionales"

Foto: Ruben Paratore.

El presidente, Alberto Fernández, sostuvo este miércoles que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "no conoce las más elementales garantías constitucionales", al rechazar su propuesta de grabar las conversaciones entre personas privadas de su libertad y sus abogados defensores, y aseguró que durante su gestión "el Estado nacional no espió a nadie"., afirmó Fernández esta mañana en declaraciones a Radio 10.El mandatario también remarcó que durante su gestión "el Estado nacional no espió a nadie".con un trabajo formidable que hizo primero (la interventora de la AFI) Cristina Caamaño y continúo (el candidato a vicepresidente) Agustín Rossi y que ahora sigue la actual interventora (Ana Clara Alberdi)", aseguró.El Presidente realizó estas declaraciones luego de que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio propusiera modificar el Código Penal para grabar las conversaciones de las personas privadas de su libertad, incluso cuando estén conversando con sus abogados defensores."Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación", dijo Bullrich en una entrevista al canal Neura Media., que consideraron que se trata de una propuesta "ilegal" y "prohibida" en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en "todos los Estados democráticos" del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas "por la ley de la selva".Exjueces, abogados y profesores universitarios alertaron que la hipótesis de la candidata a presidenta de JxC viola una "garantía elementalísima", que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.Fernández dijo que las "declaraciones negacionistas" del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "implican un retroceso tremendo" y se preguntó cómo es posible que "alguien que quiere ser Presidente" repita expresiones que dijeron represores como Emilio Massera o Alfredo Astiz., es un retroceso tremendo y como sociedad debemos reaccionar", dijo el mandatario.En ese sentido, agregó: "Decir que fue una guerra donde alguien se excedió son las cosas que le escuchamos decir a Massera y a Astiz. ¿Cómo puede decir algo así alguien que quiere ser Presidente de Argentina?".. El Estado tiene la ética que respetar. No se puede justificar el robo de bebés ni el asesinato ni la tortura o la desaparición forzada de personas", advirtió.El Presidente se refirió de esta manera a los conceptos vertidos por Milei el domingo por la noche durante el debate presidencial que se desarrolló en la provincia de Santiago del Estero.En ese marco, el candidato libertario negó que los liberales en la Argentina fueran "fachos, fascistas y nazis" y, si bien dijo que valora "la visión de Memoria, Verdad y Justicia", afirmó que "no fueron 30.000 los desaparecidos" por la represión que ejerció última dictadura cívico militar, sino "8.753".