Alberto Fernández se presentó en Tribunales ante la acusación de un juez

Alberto Fernández se presentó ante la Justicia para responder a una causa civil. Foto: Diego Levy

El magistrado Leopoldo Bruglia acusó al Presidente por daños y perjuicios. Foto: Diego Levy

El presidente Alberto Fernández se presentó este miércoles en un litigio planteado ante una, en alusión a que ese magistradopor el exmandatario Mauricio Macri.Fernández arribó a las 9 a los tribunales ubicados en Avenida de los Inmigrantes 1950, en el barrio porteño de Retiro, junto a su abogado Gregorio Dalbón, con quien ingresó al edificio por un acceso lateral y sin hacer declaraciones, para dirigirse al juzgado en lo Civil 45, en el cuarto piso.Allíante el juez en lo Civil subrogante Carlos Goggi en la demanda iniciada por Bruglia."Me siento muy lastimado. Afirmaron que no contesté una demanda en la que nunca fui notificado y eso me pone en una situación muy incómoda. Ante una convocatoria de la justicia uno tiene que salir explicar y defender sus derechos. Estoy convencido de que no cometí ninguna injuria pero, si alguien se siente molesto, puedo explicar por qué dije lo que dije", señaló Fernández antes de dirigirse a Tribunales, en declaraciones formuladas a Radio 10El Presidente declaró ante el juez Goggi, a cargo de la demanda que inicióen mayo pasado y en la quevinculados a una sentencia de la sala I de la Cámara Federal porteña que integra Bruglia, en la causa por la agrupación Revolución Federal., luego del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre de 2022.