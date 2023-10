El Gobierno aprobó financiamiento del BID y el BIRF por US$ 550 millones

El Gobierno aprobó los modelos de contrato de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo / Foto: Prensa BID.

El decreto 505/2023 aprueba US$ 100 millones del BID para financiar parcialmente el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales V

El Gobiernodel Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$ 550 millones, principalmente para políticas alimentarias, a través de dos decretos publicados hoy en el Boletín Oficial.Por intermedio del decreto 504/2023 se avalaron US$ 450 millones del BIRF para el Proyecto de Fortalecimiento de la Política Alimentaria para Poblaciones Vulnerables, que tiene por objetivo mejorar la eficacia y la trazabilidad de los programas alimentarios implementados por el Ministerio de Desarrollo Social.Esto incluye elPor su parte, el decreto 505/2023 aprueba US$ 100 millones del BID para financiar parcialmente el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales V (Prosap V), cuyo objetivo es contribuir a la mejora en la productividad, la comercialización y el agregado de valor en la producción agroindustrial argentina, con enfoque de adaptación al cambio climático.El programaen las zonas a intervenir; aumentar la adopción de tecnologías que fomenten la rentabilidad económica y la sostenibilidad ambiental, e incrementar la adopción de herramientas de diferenciación de producto.