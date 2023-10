Massa: "Se va a notar fuerte la recuperación del ingreso"

Massa en la participación del último debate / Foto Emilio Rapetti.

Foto: Cris Sille.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó este martes que en el corto plazo, tras la aplicación de medidas como la devolución del IVA y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, y aclaró que su propuesta de un Gobierno de "unidad nacional" debe "trascender a la política".Massa sostuvo que la sociedad "tiene razón" en estar "enojada" por la situación económica y recordó que el ingreso ya "había caído 20 puntos" durante el Gobierno de Mauricio Macri, a lo que se sumó que "en 2021 y parte del 2022 la caída continuó, pandemia de por medio y guerra con (Ucrania), pero continuó".De todos modos, destacó que "En declaraciones al programa "Caja Negra", Massa indicó que ya planteó "públicamente no una, sino varias veces, la disculpa en el pedacito que le toca", aunque añadió, sin hacer nombres, que "hay muchos que la sacaron barata porque son responsables, se fueron y ni siquiera pidieron perdón".Al referirse a su propuesta de avanzar hacia un gobierno deeñaló que ese objetivo debe apuntar a "algo más trascendente que la política" porque tiene que abarcar a "sectores".Como ejemplo, Massa abogó por "construir un proyecto de país con un empresariado nacional con una visión de desarrollo y no una cosa de lobbistas con una mirada prebendaria".Consultado sobre las dificultades para bajar la inflación, Massa reseñó que, desde que asumió en el Ministerio de Economía en agosto de 2022, hasta diciembre de ese año, a lo que se sumó que "en enero Argentina se encontró con una situación que no supimos contarle a la gente, que fue la sequía, que se fue corriendo en términos de gravedad entre enero y febrero a un lugar increíble".Al respecto., señaló que "desde que hay registros", la sequía fue "la peor de la historia" y eso "te cambió una cuenta" porque "uno de los grandes problemas" del país es que "no tiene crédito externo, básicamente porque tenemos una deuda criminal con el FMI, enorme, y porque la renegociación de la deuda soberana fue mal hecha, porque no dejó incentivos para que hubiese interés en la deuda soberana argentina".Consultado por la situación de Martín Insaurralde tras la difusión de un video privado, Massa señaló quepor parte del dirigente yDe todos modos, dijo que "le llama la atención el momento en el que aparece la noticia", aunque eso último es "consecuencia" porque "hay una causa previa que es el error de Martín"."Creo, además, que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato", dijo sobre Sofía Clérici, la modelo que había difundido en redes sociales el viaje con Insaurralde.Por otro lado, Massa reivindicó su relación personal con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien dijo que "llamó" después de las PASO para "saber cómo estaba"., señaló sobre Larreta.Para el candidato de UxP, Macri "tiene conducta de hijo de padre rico, entonces trata de apropiarse de la cabeza y la conducta de todo el mundo".En otro orden de cosas, consideró que su "excelente" relación con la diputada Graciela Camaño, que fue su mentora, es "proporcional" al "desprecio" que le tiene el dirigente Luis Barrionuevo, esposo de la legisladora., acotó.