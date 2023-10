“La oposición no sólo quiere destruir los medios públicos, le apuntan al Estado”

Foto: Captura TV

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, afirmó este martes queduranteun debate realizado en la TV Pública en el que también participaron la titular de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Rosario Lufrano, y la gerenta General de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, Jésica Tritten.Durante el encuentro, Llorente analizó las propuestas de la oposición y recordó que “este modelo ya intentaron utilizarlo en la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, pero no pudieron concretarlo".La titular de la agencia pública de noticias aseguró que, por lo que resulta de vital importancia la existencia de medios públicos que sirvan“Los canales abiertos - agregó - hoy no garantizan una programación que tenga que ver con nuestras identidades e idiosincrasia, por una cuestión de costos han pasado a una televisión de latas,”.Con relación a losque generan los candidatos de la oposición en algunos medios, Llorente sostuvo que "no hay que replicarlos y no hay que caer en las provocaciones, porque"."Para neutralizar estos discursos - puntualizó - tenemos que legislar no solamente desde los gobiernos sino que".Por su parte, la presidenta de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA),, sostuvo que "en estas elecciones están en juego dos modelos sobre la concepción del Estado" y dijo que "".Lufrano indicó que "con más medios públicos va a haber más democracia y más pluralidad" y enfatizó que "aquellos que los quieren cerrar no conocen el interior del país y proyectan sus ideas desde la capital federal, desde la concentración de medios y no desde la necesaria diversidad"., aún en los lugares más alejados, porque aunque cueste creerlo, hay amplias zonas del interior donde no hay conectividad y Canal 7 o Radio Nacional son las únicas posibilidades de comunicación que existen", remarcó la titular de RTA.Lufrano indicó que "el rol de los medios públicos es brindar una herramienta para poder recuperar las costumbres y la identidad de las culturas locales porque permiten amplificar las voces de los protagonistas en el lugar de los hechos, algo que en la actualidad cuesta trabajo por el dominio de los medios centralistas en la comunicación".Por último, la gerenta General de Contenidos Públicos Sociedad del Estado,, consideró que "la oposición, al querer destruir los medios públicos, muestra que desconoce las leyes a que están sujetos los mismos y también el andamiaje estatal que hay que recorrer para tomar algunas medidas. También desconocen lo que pasa en el interior del país, en la cultura y en el ámbito educativo, entre otros sectores de la sociedad, y por eso despliegan este ataque tan virulento contra los medios públicos", recalcó Triten.Al destacar la importancia de los medios públicos, Tritten recordó que "