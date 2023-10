Kicillof: "Necesitamos un Estado presente para garantizar la producción agropecuaria"

Kicillof encuentro ruralidad VER VIDEO

Kicillof destacó la importancia del rol del Estado para el desarrollo agropecuario / Foto: Prensa GPBA.

El Encuentro Provincial de la Ruralidad, en la Estación Experimental Gorina, reunió a una importante cantidad de medianos productores / Foto: Prensa GPBA.

Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cierra el acto en Gorina / Foto: Prensa GPBA.

Algunos sectores hablan del campo como si fuera un sector uniforme y lo hacen porque solo apuntan al segmento más poderoso que integran los grandes productores. pic.twitter.com/bqfcnccQMa — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 3, 2023

y advirtió sobre los efectos negativos que tendría para el campo una dolarización, que asoció a la convertibilidad implantada en los años 90, que provocó "200 mil productores quebrados, 12 millones de hectáreas hipotecadas y miles de familias encadenadas a las tranqueras para que no les remataran sus campos".expresó el mandatario provincial al encabezar el cierre del Encuentro Provincial de la Ruralidad en la Estación Experimental Gorina, en el partido de La Plata."Algunos sectores hablan del campo como si fuera un sector uniforme y lo hacen porque solo apuntan, señaló Kicillof, para luego ratificar el compromiso de su Gobierno en acompañar a los hombres y las mujeres que viven, trabajan y producen en todos los ambientes rurales de la provincia de Buenos Aires".En esa línea, remarcó que "la enorme mayoría" de los medianos y pequeños productores agropecuariosque asegure la producción y el trabajo" en el sector "permitiendo que se pueda habitar con dignidad en los pueblos y parajes rurales".Por eso, evaluó que las políticas públicas no se pueden diseñar desde una oficina cerrada ni alejados de los problemas reales", y en ese sentido, valoró el encuentro provincial de la ruralidad celebrado este martes en la localidad de Gorina paray producir en conjunto herramientas que brinden soluciones concretas".Según se informó oficialmente, el objetivo del encuentro fue fomentar el diálogo entre las y los actores de la ruralidad y el Estado provincial para poder profundizar y perfeccionar las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo del sector agropecuario y agroalimentario bonaerense,"Este encuentro contribuye a seguir empoderando a los y las bonaerenses que viven en el interior,sino quienes realmente trabajan la tierra e invierten en la provincia y en la Argentina", resaltó Kicillof.El mandatario provincial aprovechó el encuentroy advertir sobre los efectos que tendría para el sector la idea de eliminar la moneda nacional propuesta por el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei.que algunos sectores insinúan acerca de que la dolarización sería lo mejor que le podría pasar al sector agropecuario", dijo y recordó que "en la Argentina esas políticas ya se implementaron con la convertibilidad y el resultado fue que quebraron 200 mil productores, se hipotecaron 12 millones de hectáreas y miles de familias terminaron encadenadas a las tranqueras para que no les remataran sus campos".El eje del encuentro se centróy contó con cuatro mesas temáticas: "Productividad, sanidad y agregado de valor en ganadería", "Educación y obras públicas para el desarrollo agrario y agroalimentario", "Innovación y desafíos de la nueva ruralidad" y "El rol de la agricultura familiar en un modelo incluyente de desarrollo agroalimentario".De la actividad, de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.Rodríguez remarcó que "la articulación entre el sector público y el sector privado es fundamental para la construcción de políticas públicas concretas y"Necesitamos de un Estado articulandopara alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo en toda la provincia", analizó.El titular de la cartera agraria bonaerense destacó ademásen la provincia como Caminos Rurales, que ya lleva mejorados más de 4.500 kilómetros, las líneas de financiamiento con tasas subsidiadas para el sector productivo del Banco Provincia y el Fondo Agrario; el plan de construcción de frigoríficos municipales; y Mercados Bonaerenses, que acerca a productores y consumidores permitiendo la comercialización de alimentos de forma directa.A su turno, Alak resaltó el compromiso del gobierno provincial enen todo el territorio bonaerense.El funcionario, también se pronunció a favor de que el municipio de La Plata, gobernado por Juntos por el Cambio "se preocupe por la realidad de las y los productores y se adhiera al Plan de Caminos Rurales para poner en valor los kilómetros que están en mal estado".Del cierre de la actividad también participaron la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el jefe de Asesores de la Gobernación, Carlos Bianco; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y las subsecretarias, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo.Estuvieron además, intendentes, representantes del Senasa, Inase, Inta, Diprose, entre otros organismos.