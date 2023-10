La CNV pedirá informes semanales de las operaciones de inversores extranjeros en el país

La sede de la Comisión Nacional de Valores en el microcentro porteño.

La(CNV) requerirá a las sociedades de bolsa que informen, con una periodicidad semanal, sobre operaciones de inversores extranjeros en el mercado local, luego de que desde la semana pasada se detectaran operaciones por volúmenes altos de esta clase de clientes.La medida fue dispuesta a través de la, en la que se exige a los Agentes de Negociación o Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) queLa medidaexplicaron a Télam fuentes oficiales, que detallaron que la decisión se tomó luego de que la semana pasada se detectaran operaciones por volúmenes altos de sociedades que compraban títulos y valores negociables utilizando esa denominación fiscal.Según las fuentes, las operaciones -aunque no son ilegales- no permitían identificar con claridad quienes eran los jugadores y para quién estaban comprando, por eso se solicitó esta información adicional.En concreto, el informe que presenten las sociedades de bolsa deberá detallar las operaciones concertadas en mercados regulados para clientes del exterior -que tienen CDI o CIE-; las transferencias emisoras y receptoras de valores negociables realizadas por dichos sujetos que no respondan a liquidación de operaciones; y los recibos o retiros de pesos y/o moneda extranjera, tanto transferencias bancarias como cheques físicos o e-cheqs, realizados por dichos sujetos.Exige que ante las operaciones para clientes del exterior -que tienen CDI o CIE-, las sociedades de bolsa requieran a sus clientes una Declaración Jurada donde expresen que las operaciones se realizan con fondos propios y, en el caso de los clientes que actúen como intermediarios de clientes argentinos, enviar a la CNV con tres días de anticipación un detalle sobre el tipo de operación, el monto, y las especies o instrumentos utilizados.y se hará a través de la Autopista de Información Financiera.El objetivo de la medida, según consta en la RG978, esSegún consta en la Resolución, el Banco Central le informó ayer a la CNV queEl pasado sábado, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, al ser consultado por los recientes repuntes de la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL), precisó que “hubo cuatro operadores del exterior que estuvieron operando muy fuerte en el CCL, comenzaron a operar de un día para otro, y que ni siquiera tenían CUIT en Argentina”., afirmó.Ambos organismos realizaronLa AFIP analizó la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa y evaluando la información que surge de las declaraciones juradas y otras entidades públicas y privadas, fiscalizando a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de fondos y reportando aquellas operaciones aisladas o reiteradas que no tengan justificación económica o jurídica.