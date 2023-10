Alarma albiceleste: Di María salió con una molestia muscular

Foto: AFP

LUEGO DE FALLAR EL PENAL, MAURO ICARDI TUVO REVANCHA: GOL Y 3-2 DE GALATASARAY ANTE UNITED.



El volante campeón del mundo Ángel Di María finalizó hoy con una molestia muscular en la derrota de Benfica ante Inter por 1 a 0, de visitante, por el grupo D de la Liga de Campeones de Europa, que motivó su reemplazo y pone en duda su presencia para la próxima doble jornada de Eliminatorias sudamericanas.Di María sintió dolor a los 32 minutos del segundo tiempo en la pierna derecha en una jugada de ataque y solicitó el cambio. Una vez reemplazado por el checo David Jurasek, "Fideo" se sentó en el banco de los suplentes del Giuseppe Meazza de Milán y le aplicaron hielo en la parte posterior de la pierna derecha.La salida de Di María encendió la alarma en el seleccionado argentino de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas ante Paraguay (12 de octubre, en el Más Monumental) y Perú (17 de octubre, en Lima).El ex Real Madrid se someterá a estudios para determinar si existe lesión o no.El equipo italiano se impuso con el gol del delantero francés Marcus Thuram (ST 17m) y contó con el delantero Lautaro Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, como titular. El "Toro", capitán de Inter, dispuso de algunas situaciones que no pudo concretar.En Benfica jugaron desde el inicio Di María y Nicolas Otamendi, uno de los pilares de la defensa argentina en la última Copa del Mundo.Con este resultado, Inter quedó como puntero con 4 puntos junto con Real Sociedad, de España, que en primer turno derrotó a Salzburgo, de Austria,con Nicolás Capaldo, por 2 a 0, en condición de visitante.Los españoles Mikel Oyarzabal (7m. PT) y Brais Méndez (27m. PT) marcaron los dos goles del conjunto vasco. Capaldo, con pasado en Boca Juniors, ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en el dueño de casa.Real Madrid, de España, máximo ganador de la Champions con 14 títulos, derrotó a Napoli, de Italia, por 3 a 2, de visitante, en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro válido por el grupo C. El delantero argentino Giovanni Simeone ingresó a falta de 3 minutos en el conjunto de Nápoles.Por el grupo A, Galatasaray, de Turquía, con un gol de Mauro Icardi, dio la nota con el triunfo 3-2, como visitante, ante Manchester United, de Inglaterra, que contó con el ingreso del juvenil Alejandro Garnacho y sufrió su segunda derrota al hilo.Icardi, ex Inter y París Saint Germain, de Francia, marró un penal (ST 32m) cuando el partido estaba 2-2, pero tuvo revancha a falta de 10 minutos cuando picó la pelota ante la salida del arquero camerunés André Onana. El atacante rosarino convirtió su duodécimo gol en Liga de Campeones y el primero con el equipo turco en esta competición.Otros resultados:Grupo E: Atlético de Madrid-Feyenoord (13:45, Fox Sports y Star+); Celtic-Lazio (16:00, Fox Sports 2 y Star+).Grupo F: Borussia Dortmund-Milan (16:00, ESPN 3 y Star+); Newcastle-PSG (16:00, ESPN 2 y Star+)Grupo G: Leipzig-Manchester City (16:00, ESPN y Star+); Estrella Roja-Young Boys (16:00, Star+).Grupo H: Antwerp-Shaktar (13.45, Fox Sports 2 y Star+); Porto-Barcelona (16:00, Fox Sports y Star+).