Las ganadoras del "Buenos Aires en 100 palabras": voces emergentes del cuento argentino

Roxana Miguel y su "Más abajo no se puede" / Foto: Sol Avena.

María Belén Molinaro y su premio a "El pasaje" / Foto: Sol Avena.

Marina Suárez y "Rituales diarios" / Foto: Sol Avena.

Gianella Montero y "Fruta maldita, diminuta, ¿cuándo retorna al corazón?" / Foto: Sol Avena.

Catalina Vignola, la más joven y "Boliche en zona oeste" / Foto: Sol Avena.

Con la escritura como principal interés, los ganadores del certámen "Buenos Aires en 100 Palabras" -el concurso que nació en Santiago de Chile y se replicó en Argentina- dieron a conocer, en diálogo con Télam, el detrás de escena de sus producciones para esta primera edición en la que fueron seleccionadas entre más de 10.000 cuentos breves y cuyo jurado de selección lo integrarony la chilenaLos ganadores de esta experiencia pionera en Buenos Aires se dieron a conocer en el marco del Festival Filba. El primer premio -dotado de 1000 dólares- lo recibió, mientras que las menciones de honor se otorgaron a los relatos; y. En la categoría Joven el premio se lo llevó, de 17 años y de Morón porImágenes de subtes, de avenidas icónicas de la ciudad de Buenos Aires y todos los encuentros y desencuentros que pueden suceder en sus bares notables son retomadas por Miguel, ganadora del concurso. En diálogo con Télam, cuenta que su interés por la escritura comenzó a principios de su adolescencia cuando vivía en Zapala, Neuquén.recuerda como experiencia significativa. A medida que avanzó en sus estudios, Miguel trabajó en Radio Nacional bajando notas en una teletipo; momento en el que supo que quería ser periodista.El periodismo la llevo a la creación de contenidos para redes sociales y diversos formatos al punto de fundar su propio negocio., dice, por lo que la escritura es parte de su rutina. Está presente veinticuatro siete. Cuando se puso en marcha con esta consigna, lo que en principio le resultó fácil resultó un trabajo arduo. Al principio pensó:. Pero luego descubrió que la dificultad residía en contar algo sobre Buenos Aires que superara una mirada de guía turística y que hablará de una persona que se implicara con el espaciorevela la creadora.Cuando Miguel llegó a la ciudad, empezó a empaparse de distintos concursos pero nunca dio el primer paso. Por eso, haber participado y la noticia del premio la encontró a Miguel en un "momento clave"., cuenta a Télam. Cuando le llegó el mail con la información de que había sido seleccionada entre los 100 mejores cuentos, la galardonada rompió en llanto., relata.¿Cuánto simbolismo encierra un premio? ¿En qué medida excede lo monetario para manifestarse como reconocimiento pero también como incentivo de nuevos trayectos?, dice Miguel.El concurso dedicó una categoría a menores de 18 años con un premio de 500 dólares del que, de 17 años y oriunda de Buenos Aires, resultó ganadora con el cuento titulado "Boliche en Zona Oeste". En diálogo con Télam mientras está en su viaje de egresados, Vignola cuenta que no es una persona que se exprese demasiado y por eso, empezó a escribir, confía.cuenta y recuerda que fue su mamá la que le presentó el concurso:, dice., cuenta sobre el proceso de escritura. Más allá del premio, para Vignola el concurso fue muy importante:, cuenta.Quienes recibieron las tres menciones honrosas cuentan a Télam que les costó creer la noticia., cuenta por un lado María Belén Molinaro, autora de "El pasaje".A Marina Suárez, quien escribió "Rituales diarios", le ocurrió algo similar:, cuenta.Molinaro recuerda su primer cuaderno de cuentos:, cuenta sobre su vínculo con la palabra escrita.Suárez es contadora pero hace un año se animó a empezar un taller de escritura y fue un camino de ida, desde entonces no puede parar., considera Molinaro., dice la autora.Marina Suárez tiene 56 años y cuenta que desde su adolescencia se vinculó concon la escritura. Los clásicos diarios íntimos fueron, confiesa,. Luego apostó por la carrera de Comunicación Social, que según explica funciona como "una muestra más" de su gusto por el decir.especifica la comunicadora. Luego de su participación en el campeonato en la que hubo una instancia optativa denominada "Santiago en 100 palabras", en la que Suárez escribió un cuento sobre los aromas de la ciudad.El texto que finalmente obtuvo la mención, según describe, indaga en"El desafío era contar todo eso solo en 100 palabras y me parece un consigna genial porque es paradigmática en esta época que nos obliga a no abusar del recurso de la escritura, de la lectura y a pesar de eso darlo todo", concluye sobre su obra., de 19 años, obtuvo una mención porque con tintes oscuros pero dulces logra un cuento breve y potente sobre una casa invadida por hormigas., explica Montero sobre su estilo.Montero identifica a Cristina, su profesora de literatura, como la "responsable" de que hoy se mantenga escribiendo.cuenta. Este fue el primer concurso del que participó y el primer cuento breve que escribió:concluye.