Taxistas presentaron la campaña "Ahora más que nunca, Nunca más" en contra del negacionismo.

Legisladores del FdT Victoria Montenegro, Claudio Morresi y Javier Andrade participaron de la Campaña / Foto: Víctor Carreira

Foto: Víctor Carreira

Foto: Víctor Carreira

Negacionismo en el debate

La Asociación de Taxistas de Capital (ATC), junto a legisladores del Frente de Todos (FdT), lanzó en Plaza de Mayo una campaña denominada "Ahora más que Nunca, Nunca Más" en rechazo a lasque reivindican la dictadura militar realizadas en elLa campaña consta de unaque serán ubicados en el interior de al menosa diario por la, los que llevarán unque al escanearse con un teléfono celular dirigirá a unacon información sobre loscometidos durante la última"En momentos donde la vieja derecha se disfraza de nuevo y nos viene a plantear nuevamente no solo el negacionismo sino el reverdecer de los métodos de la dictadura y sus objetivos, les decimos que no. Nuestra apuesta es por la vida", dijo elal presentar la campaña que calificó como el "granito de arena" que aportará la asociación.Cerca de las 14 comenzaron a congregarse decenas de taxistas en, para asistir a la presentación de esta iniciativa, en la que también participaron losMontenegro cargó contra Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, por haber expresado de forma "explícita" su "negacionismo" del accionar del Estado durante la última dictadura, un posicionamiento que "interpela" a la dirigencia política "sobre el riesgo de la democracia", de la que este año se cumplen 40 años ininterrumpidos."Hablan de errores y excesos, de asesinatos, torturas y robo de bebes. Es sumamente peligroso. Lesiona la democracia y pone en riesgo el futuro", dijo Montenegro en diálogo con Télam, al finalizar el acto.La legisladora, que también es, remarcó que la iniciativa de los taxistas es "un granito de arena enorme" que"El código permite escanear y conocer lo que fue la dictadura y particularmente el riesgo y el compromiso irrestricto de los derechos humanos. La consigna 'Ahora más que nunca Nunca Más' es lo que se va a multiplicar en todos los taxis", agregó.Eltambiéndurante ely expresó su "gran preocupación" porque durante un debate presidencial haya un candidato que tenga expresiones "negacionistas"."Reforzaron sus convicciones con el mismo lenguaje que (Emilio) Massera, (Orlando) Agosti y Jorge Rafael (Videla), que también hablaron de excesos. Al igual que la actividad de Villarruel en la Legislatura, reavivan la teoría de los dos demonios", señaló.Morresi, en tanto, sostuvo que la iniciativa de los taxistas "es muy importante" y ejemplificó con el rol que tuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para visibilizar y concientizar sobre los crímenes perpetrados por la Junta Militar."Ayudará a que ésta gente no vuelva nunca más a este lugar donde tanto daño hicieron", apuntó.El gremio se sumó así a losque repudiaron las expresiones de Milei, quien volvió a negar el número de 30 mil desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y definió como "excesos" los crímenes de la última dictadura, durante su exposición en el debate del domingo en Santiago del Estero.El domingo, en el debate presidencial, Milei negó que los liberales en la Argentina fueran "fachos, fascistas y nazis" y, si bien dijo que valora "la visión de Memoria, Verdad y Justicia", afirmó que "no fueron 30.000 los desaparecidos" por la represión que ejerció la última dictadura cívico militar, sino "8.753"."Estamos absolutamente en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los '70 hubo una guerra, donde las fuerzas del Estado cometieron excesos y le vale todo el peso de la ley. También los terroristas de Montoneros y ERP mataron gente y cometieron delitos de lesa humanidad", resaltó Milei en el marco del debate.