Vuelve "Lupin": el caballero ladrón de los mil disfraces

“Lupin nos hace soñar a lo grande” Ludovic Bernard, realizador de la serie

Lupin: Parte 3 | Tráiler oficial | Netflix VER VIDEO

“Lupin”, la serie francesa de suspenso y aventuras que adaptó con gran suceso las novelas y relatos del escritor Maurice Leblanc sobre un caballero ladrón genio del engaño y del disfraz,, buscado por las autoridades de todo el país, y aquejado por el daño que ocasionan sus andanzas a sus seres queridos.Con el actor y humorista, el hijo de un inmigrante senegalés que se inspira en las historias del ficticio Arsène Lupin para pergeñar robos espectaculares con simpáticos toques teatrales, llega la Parte 3 de la serie creada por George Kay que estrenó en enero de 2021 y fue furor para millones durante el aislamiento por la pandemia.De hecho, su tono entretenido y liviano, y una estructura narrativa que invita al espectador a dejarse llevar y jugar, la convirtieron enentre las producciones de habla no inglesa, solo superada por la surcoreana “El juego del calamar” y la española “La casa de papel”.“Lupin nos hace soñar a lo grande”, justifica sobre las razones del éxito el realizador Ludovic Bernard, que ya había pasado por la serie en la segunda entrega y ahora tuvo a su cargo la dirección de los primeros episodios de laBernard, que inició su carrera como asistente de referentes como Luc Besson o Barry Sonnenfeld y se reconoce como “muy fan” de los libros de Lupin, conversó con Télam de cara al estreno de este nuevo arco argumental de la historia de Diop, conLuego de que se las ingeniara para desenmascarar al multimillonario Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), que había sido responsable de la muerte de su padre y estaba empeñado en incriminarlo a él de graves delitos, Assane vive ahora oculto de la policía, y se ha convertido en una suerte de héroe para el pueblo; un vengador de los pobres que supo darle un golpe al sistema.Sin embargo, desde su escondite decide entrar en acción cuando ve cómo su exesposa Claire (Ludivine Sagnier) y su hijo Raoul (Etan Simon), sufren el acoso de los medios de comunicación; y su madre, a quien no veía desde que era niño, es secuestrada por alguien que pretende extorsionarlo.Con el acento en ese costado emocional del personaje, que entrará en un juego del gato y el ratón -a veces siendo cazador, a veces presa-,que llevarán a Assane y a su mejor amigo y colaborador Benjamin (Antoine Gouy) al límite.- Creo que es un personaje audaz, que se atreve a hacer cosas, es intrépido, y que también sus planes están varios pasos por delante de los demás. Cuando pensás que la torta tiene solo una capa, hay cuatro o cinco capas más y eso es lo que te sorprende: siempre está adelantado, siempre mira a derecha e izquierda y sabe hacia dónde se dirige todo el tiempo. Al menos así lo traté yo.- Es un héroe que cuida a los suyos y que es valiente. Assane no le tiene miedo a nada y hace cosas nuevas todo el tiempo. Aunque robar sea su trabajo y eso no cambia, siempre hay un nuevo engaño, un nuevo artilugio (tecnológico) que fabricar.- El desafío ahora era sorprender a la audiencia aún más allá de lo que conocieron en la primera y la segunda parte. Y por eso los atracos tenían que ser mayores.Pero además, está lo que (el creador de la serie) George Kay aporta ahora al presentar a la familia de Assane. Trajo a su hijo, su exesposa, y ahora a su madre; y eso está creándole problemas al protagonista. No podés escapar de tu familia; podés escapar de mucha gente y lo que hace Lupin es escapar siempre de todos, pero no puede escapar de su familia y ese es el conflicto que trajimos esta temporada.- Totalmente de acuerdo. Queríamos mostrar el París bonito, el París de postal, pero también el París suburbano. Me refiero al París que todo el mundo conoce cuando vive acá. Queríamos mostrar un París más amplio, con el metro y las galerías: lo que la gente no ve todo el tiempo si no viaja.Adelantamos mucho trabajo mientras George escribía el guion, y lo llevé a muchos lugares donde pensaba que Lupin podría esconderse. Pasamos unas semanas juntos trabajando en París e íbamos de un lado a otro, pensábamos en lo que Lupin podría hacer aquí y en lo que Lupin podría hacer allí y así fue como trajimos todas estas nuevas locaciones a la serie. Quería mostrar cosas que no se conocieran.- Creo que lo que marca la diferencia es Omar Sy, definitivamente es el punto más alto del programa porque tiene una habilidad que muy pocas personas tienen. Pero además, tiene que ver con el hecho de que es una serie de ladrones, y todos los chicos juegan en algún momento a ser ladrones. Es un programa que interpela esas fantasías juveniles, y "Lupin" nos hace soñar a lo grande y nos lleva a donde mucha gente no iría. Aunque sea un mundo peligroso, gracias a su inteligencia puede viajar a través de ese mundo y eso lo hace un personaje muy atractivo.