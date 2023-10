Unión por la Patria y su campaña en redes: "Massa es lo mejor para la Argentina"

"Massa es lo mejor para la Argentina", el hashtag en redes sociales. Foto: Prensa

Quedó claro quiénes proponen entregar nuestra soberanía, nuestra moneda y hasta las Malvinas y quién propone defender a la Patria y a los argentinos y argentinas. Tenemos con qué, tenemos la gente, y tenemos con quién.@SergioMassa es #MejorParaLaArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/0u4ClySORg — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 3, 2023

En el debate quedó claro quiénes son los que proponen recetas que ya fracasaron en el pasado o ideas irracionales que no funcionan en ningún país del mundo, y quién propone una Argentina con desarrollo, trabajo e ideas innovadoras. @SergioMassa es #MejorParaLaArgentina 🇦🇷✌🏽 pic.twitter.com/VpKuxBIm57 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 3, 2023

Quedó claro que con @SergioMassa queremos una Argentina en donde nuestros trabajadores, jubilados, jóvenes, pero sobre todo las mujeres, tengan un lugar en serio. #TenemosConQuién#MassaPresidente#MejorParaLaArgentina pic.twitter.com/kFN54FVN59 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 3, 2023

Con la consigna “Sergio Massa, mejor para la Argentina”,en el primer debate presidencial y multiplicó en redes sociales fragmentos de sus intervenciones, destacando sus “ideas innovadoras” como la propuesta de la moneda digital., varios funcionarios, dirigentes peronistas y militantes de UxP colmaron las redes sociales con mensajes que se apoyan en fragmentos del primer debate presidencial realizado el pasado domingo en Santiago del Estero., es la frase utilizada por la mayoría de los dirigentes y referentes de UxP., donde le habla directamente a la gente al admitir que “entiende las dificultades que tiene la Argentina y los problemas que tenemos que resolver”.Y continúa: “Entiendo que la mejor forma de solucionarlo es sentándonos acá a proponer soluciones, no hacer discursos fáciles y vacíos de contenidos”.“Vengo a plantearles a los argentinos y argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres tengan un lugar en serio”, sostiene el video, con la voz en off de Massa en el debate, mientras se muestran imágenes a modo de spot publicitario.“Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país”.Este video concluye con la voz en off de un locutor que cierra con la frase: “Massa Presidente”, y se muestra otra leyenda más: “El cambio se construye con trabajo”.Por su parte,, publicó en su cuenta oficial en la red social X (exTwitter): “Quedó claro quiénes proponen recetas que ya fracasaron o ideas irracionales que no funcionan en ningún país del mundo, y quién propone una Argentina con desarrollo, trabajo e ideas innovadoras”., "en el debate quedó claro que Sergio Massa es mejor para la Argentina”., “en el debate quedó claro quiénes son los que proponen recetas que ya fracasaron en el pasado o ideas irracionales que no funcionan en ningún país del mundo, y quién propone una Argentina con desarrollo, trabajo e ideas innovadoras”., el secretario de Derechos Humanos, señaló: “Quedó claro quiénes proponen una sociedad peor con violencia, armas y muerte y quien quiere construir una Argentina segura y en paz”.A su turno,, eligió otro fragmento de la participación de Massa en el debate y remarcó las diferencias con los países que dolarizaron como Zimbabue, Ecuador y El Salvador.“Quedó claro quiénes son los que proponen recetas que ya fracasaron en el pasado o ideas irracionales que no funcionan en ningún país del mundo, y quien propone una Argentina con desarrollo, trabajo e ideas innovadoras como la creación de una moneda digital”, aseguró Tomboloni, quien hizo eje en la propuesta de divisa virtual planteada por el Ministro de Economía en el debate., ya que el diputado provincial y presidente del Frente Renovador bonaerense, Rubén Eslaiman, afirmó que “quedó claro quiénes proponen entregar nuestra soberanía, nuestra moneda y hasta las Malvinas y quien propone defender a la Patria y a los argentinos y argentinas”.