Por segundo mes consecutivo subió la inflación en los países de la OCDE

La suba en los precios del petróleo, una de las causas de la inflación.

La inflación en el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió por segundo mes consecutivo y se ubicó en agosto en un promedio de 6,4% interanual, cinco décimas más que en julio, informó el organismo.



En agosto, la inflación anual avanzó respecto del mes anterior en 14 de los 38 estados, y 9 de esos países registraron subas de 0,5 puntos porcentuales o más.



Hasta julio, la inflación no subía en el conjunto del bloque desde octubre del año pasado.



Según el informe, la caída anualizada en los precios de la energía -que ayudó a contener la inflación en los meses precedentes- comenzó a ralentizarse, al pasar de una baja de 7,5% en julio a un descenso de 1,4% en agosto.



En parte, esto responde al incremento del precio del petróleo observado en los últimos meses: en 25 países, la energía subió en agosto a comparación del mes anterior.



No obstante, en la variación anual, sigue presentando caídas en 22 de los 38 países de la OCDE.



En lo que respecta a los alimentos, los precios continúan desacelerándose, aunque a un menor ritmo que en los meses anteriores, registrando un 8,8% anual en agosto tras una suba de 9,2% en julio.



La inflación núcleo o subyacente, que excluye los valores de la energía y los alimentos, se mantuvo estable en 6,8%, una décima más que en julio, informó el organismo con sede en París.



Entre los diversos bloques de países miembro, la inflación en el G7 se ubicó por debajo del promedio general, situándose en 4,2%, tres décimas más que el mes anterior.



Hubo aceleraciones del índice de precios en Canadá (3,3% anual a 4%), Francia (4,3% a 4,9%) y Estados Unidos (3,2% a 3,7%), países en donde también subió de forma significativa la energía.



En contraste, los precios continuaron desacelerándose en Italia (5,9% a 5,4%), alcanzando su menor nivel desde enero de 2022, y se mantuvieron mayormente estables en Alemania (6,2% a 6,1%), Japón (3,3% a 3,2%) y Reino Unido (6,4% a 6,3%).



Los precios de los alimentos continuaron en baja en todos los países del G7 (de 6,6% a un promedio de 5,8%), mientras que la inflación núcleo presentó una baja moderada al pasar de 4,5% a 4,3%.



Por su parte, en los 20 países de la Eurozona la inflación en agosto se mantuvo mayormente estable, cayendo una décima de 5,3% a 5,2%.



En el área, el repunte de los precios de la energía fue compensado por un descenso en los alimentos y en la inflación núcleo, que bajó dos décimas a 5,3%.



Por último, entre los países del G20 la inflación subió de un promedio de 5,8% anual en julio a uno de 6,3% en agosto, con subas en Argentina, Brasil e Indonesia; valores estables en Sudáfrica; y caídas en India y Arabia Saudita.



En tanto, en China, los precios pasaron de una deflación de 0,3% a una ligera suba de 0,1%.