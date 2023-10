Radiografía de una nueva Liga Nacional de Básquet: todo lo que tenés que saber

Calendario y transmisiones para el comienzo de La Liga Nacional 2023/24

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) confirmó los horarios y la televisación la cual se verá por las señales de TyC Sports, DSports y Basquet Pass



El partido inaugural será con el cruce entre Quimsa frente a Zárate en el estadio Ciudad. Abrirán la temporada número 40 el último campeón y defensor del título de La Liga, ante el campeón y recientemente ascendido desde La Liga Argentina.



El calendario de partidos hasta las elecciones se distribuirá en 21 días (desde el 3/10 al 21/10) con 19 días de juegos y 2 días sin acción (14 y 16 de octubre), debido a la Liga Sudamericana de la que participan Oberá, Instituto y Gimnasia.









¡Vuelve La Liga Nacional! 🏀 🔥



💻 Suscribite a la plataforma con más partidos en vivo de básquet del continente 📲 pic.twitter.com/hEmkVHt6xp — Basquet Pass (@basquetpasstv) September 30, 2023

Martes 3/10 | 21.10hs | Quimsa vs. Zárate Basket | Tyc SportsMiércoles 4/10 | 21.00hs | Unión vs. Instituto | Básquet PassMiércoles 4/10 | 22.00hs | La Unión vs. Gimnasia | Básquet PassJueves 5/10 | 20.00hs | Regatas vs. Argentino | Básquet PassJueves 5/10 | 22.00hs | Olímpico vs. Zárate | Básquet PassViernes 6/10 | 20.00hs | Comunicaciones vs. Instituto | Básquet PassViernes 6/10 | 21.00hs | San Martín vs. Gimnasia | Básquet PassViernes 6/10 | 21.00hs | Unión vs. Riachuelo | Básquet PassViernes 6/10 | 22.00hs | La Unión vs. Platense | Básquet PassSábado 7/10 | 11.30hs | Olímpico vs. Independiente | Tyc SportsSábado 7/10 | 21.00hs | Boca vs. Ferro | DSportsSábado 7/10 | 22.00hs | Oberá vs. Argentino | Básquet PassDomingo 8/10 | 11.30hs | San Martín vs. Platense | Básquet PassDomingo 8/10 | 20.00hs | Comunicaciones vs. Riachuelo | Básquet PassLunes 9/10 | 20.00hs | Oberá vs. Peñarol | Básquet PassLunes 9/10 | 21.00hs | Gimnasia vs. Unión | Básquet PassLunes 9/10 | 21.10hs | Obras vs. Ferro | TyC SportsLunes 9/10 | 22.00 | Quimsa vs. Independiente | Básquet PassMartes 10/10 | 22.30hs | Boca vs. San Lorenzo | Tyc SportsMiércoles 11/10 | 20.00hs | Platense vs. Unión | Básquet PassMiércoles 11/10 | 21.00hs | Gimnasia vs. Comunicaciones | Básquet PassMiércoles 11/10 | 22.00hs | Regatas vs. Peñarol | Básquet PassViernes 13/10 | 20.00hs | Obras vs. San Lorenzo | Básquet PassViernes 13/10 | 21.00hs | Platense vs. Comunicaciones | Básquet PassViernes 13/10 | 22.00hs | Independiente vs. La Unión | Básquet PassDomingo 15/10 | 11.30hs | Zárate Basket vs. La Unión | Básquet PassDomingo 15/10 | 19.00hs | Peñarol vs. Boca | DSportsMartes 17/10 | 20.00hs | Ferro vs. Regatas | Básquet PassMartes 17/10 | 21.00hs | Argentino vs. Boca | Básquet PassMiércoles 18/10 | 20.00hs | Zárate Basket vs. San Martín | Básquet PassMiércoles 18/10 | 21.10hs | Peñarol vs. Obras | Tyc SportsJueves 19/10 | 20.00hs | Ferro vs. Oberá | Básquet PassJueves 19/10 | 21.00hs | San Lorenzo vs. Regatas | Básquet PassJueves 19/10 | 20.10hs | Instituto vs. Olímpico | Tyc SportsJueves 19/10 | 22.00hs | Riachuelo vs. Quimsa | Básquet PassViernes 20/10 | 20.00hs | Boca vs. Gimnasia | Básquet PassViernes 20/10 | 21.00hs | Argentino vs. Obras | Básquet PassViernes 20/10 | 22.00hs | Independiente vs. San Martín | Básquet PassSábado 21/10 | 11.30hs | San Lorenzo vs. Oberá | Básquet PassSábado 21/10 | 21.00hs | Instituto vs. Quimsa | DSportsSábado 21/10 | 22.00hs | Riachuelo vs. Olímpico | Básquet PassFuente: LNB | Prensa