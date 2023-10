Subastan una carta de Cristóbal Colón a los Reyes de España

Imagen: Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Subasta "Manuscritos y libros impresos".

Un manuscrito que data de 1493 y que reproduce la carta que Cristóbal Colón envió a los reyes Fernando e Isabel de España, en la que anuncia el "descubrimiento" del continente americano y que representa la edición más antigua que se puede obtener de esa misiva, saldrá a la venta en una subasta on line, del 5 al 19 de octubre, con un valor estimado entre un millón y 1.500.000 dólares, informó la casa Christie's.Se trata del lote estrella de una subasta de, que se exhibirán al público del 14 al 18 de octubre en la sede de Christie's de Nueva York, mientras que la venta on line permanecerá del 5 al 19 de octubre, tal como detalló la casa subastadora en un comunicado.La venta incluyehasta el pasado reciente, como por ejemplo, valuado entre 25.000 y 35.000 dólares.Además, la subasta abarca un, como se conoce a una sola hoja de la Biblia de Gutenberg (1450-55), estimado entre 50.000 y 80.000 dólares; una primera edición de(1776) del escocés Adam Smith, libro con el que sentó las bases de la economía política clásica; así como una selección de mapas del siglo XVIII de la costa este de América del Norte.Sin dudas, a la cabeza de la venta se encuentra la edición más antigua que se puede obtener de la jactanciosa carta de Cristóbal Colón al rey Fernando y a la reina Isabel, un documento que tiene cinco siglos en el que, laLo que saldrá a la venta este mes es unapara poder transmitir rápidamente las noticias de los "descubrimientos" de Colón a la élite europea, el explorador que según investigaciones recientes no distinguía el este del oeste."Navegué a las Indias con la flota que me dieron los ilustres Reyes, nuestros soberanos, donde descubrí gran número de islas, habitadas por innumerables gentes", escribió el marino italiano.La misiva -que ha estado en una colección privada suiza durante casi un siglo- elogia la riqueza natural de las islas y su autor describe a los nativos que encontró allí como "extraordinariamente tímidos" además de "tan poco suspicaces y tan generosos" que son "como tontos".Conocido como un intrépido navegante, Colón convenció a los monarcas españoles de que le proporcionaran una flota de barcos para que pudiera navegar hacia el Oeste y encontrar una nueva ruta marítima hacia Asia, que impidiera a Portugal tener el monopolio del comercio de especias. En cuanto tocó tierra, afirmó estar en el lejano oriente pero en realidad,La carta enviada por Colón, dice el profesor, experto en el navegante- era sencillamente, señaló el investigador que además se refirió al navegante como "el primero de los explotadores más que el primero de los exploradores".