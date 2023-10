Si gana, Bullrich derogará las leyes laborales por decreto

Foto: Edgardo Valera

La candidata, en el debate presidencial. / Foto: Emilio Rapetti.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró este martes que si gana las elecciones y el Congreso nacional no acompaña los proyectos de ley que enviará para modificar leyes laborales,En un reportaje en radio Neura, concedido al conductor Alejandro Fantino, fue consultada respecto de qué hará en caso de llegar a la Casa Rosada y encontrar resistencia política y sindical a cambios en las normas laborales, a lo que Bullrich respondió que está dispuesta a modificarlas por medio de un DNU.“Bueno,, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, indicó la candidata presidencial.En el reportaje,que a su criterio impiden que pequeñas y medianas empresas contraten más personal, y se refirió a la necesidad de anular las multas que incrementan las indemnizaciones por despido.Asimismo,al indicar que “es una justicia laboral contaminada y dominada por los gremios” en la cual “nunca un empresario gana un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza”.En otro tramo del reportaje,al advertir a modo de ejemplo que “hay leyes del año 60 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona”.También sostuvo que “si un camión llega con un cargamento a Bahía Blanca no puede regresar trasladando otros productos. Debe regresar vacío, incrementando así los costos del transportista”.“El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener consecuencias”, dijo Bullrich.Ante otra consulta, precisó cuál sería su política respecto a la atención médica a extranjeros en caso de ganar las elecciones:A continuación, diferenció esta situación de los llamados “tours sanitarios”, y dijo que “si te venís a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país”.Tras aclarar que esta iniciativa no regirá para los residentes extranjeros en la Argentina,, e insistió en que “si vos tenés una urgencia, la atendés siempre. Un médico tiene la obligación de hacerlo”, aunque dijo que “una cosa planificada la pagás, sino los impuestos de los argentinos se utilizan para alguien que viene por un día”.En tanto, sobre los jóvenes que cursan una carrera universitaria en la Argentina en la universidad pública dio que su idea esn: "Quien viene se lleva algo gratis, pero te da algo y además consume”, explicó sobre esta propuesta.