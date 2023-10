Kohan: "Milei recela prácticamente de todo el aparato del Estado, excepto en lo represivo"

Martín Kohan, escritor y ensayista / Foto: Cris Sille.

"Durante los '70 hubo una guerra, donde las fuerzas del Estado cometieron excesos" Javier Milei

En el primer debate, el libertario llamó "excesos" a las violaciones a los derechos humanos / Foto: Prensa.

"El aparato represivo del Estado operó de manera tal que activó una maquinaria de desaparición forzada de sus detenidos. Si no lo conceptualizamos, estamos falseando la historia" Martín Kohan

El escritor y ensayista Martín Kohan criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por negar durante el debate llevado a cabo el domingo en Santiago del Estero la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos por la última dictadura militar y referirse como "excesos" a la acción represiva del régimen entre 1976 y 1983, al considerar que el postulante ultraliberal "recela" del Estado, "excepto en su faceta represiva"."Milei recela del aparato del Estado en, prácticamente, todos los aspectos; en la dimensión económica y de la justicia social a la que detesta. Pero todo lo que tiene que ver con el aparato represivo estatal no le produce inquietud y le parece bien. Qué raro que este anarco-libertario recela del Estado en casi todas sus facetas excepto la represiva", consideró Kohan.En declaraciones a El Destape Radio, el autor, entre otras obras, de "Dos veces junio" y "Ciencias morales", Premio Herralde de Novela en 2007, opinó queporque la que llevó adelante el régimen militar fue una "planificación sistemática" contra opositores. "Sobre eso hay un gesto de negacionismo", afirmó Kohan.El escritor también aseguró que la compañera de fórmula presidencial de Milei en LLA,, insistió.durante el primer debate que protagonizaron los candidatos presidenciales el domingo en Santiago del Estero. El aspirante de LLA afirmó allí que "no fueron 30.000 los desaparecidos" por la represión que ejerció última dictadura cívico militar, sino "8.753"., mencionó Milei.Al respecto, Kohan recordó que en la Argentina los crímenes de lesa humanidad son considerados graves violaciones a los derechos humanos por su extrema gravedad y, en particular, por la intervención de las autoridades estatales o su incapacidad para reprimirlos."¿Cómo alguien que no para de hablar del Estado (en referencia a Milei) pasa por alto esa diferencia sustancial?", se preguntó.En 2017, Kohan protagonizó un cruce televisivo con quien se había desempeñado hasta el año anterior como ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón,por la dictadura."La cifra de 30.000 es abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos, porque, porque se siguen buscando los niños apropiados", respondió el escritor en aquel momento.Esta vez, acerca de la negación de la cifra de 30.000 desaparecidos que expresó Milei el domingo, Kohan dijo que no se trata del "balance de una empresa" sino de "un número que, cuando uno lo conceptualiza, dice muchísimo"."Sin conceptualizarlo, no nos habilita a pensar la figura del desaparecido y cómo abarcamos el hecho verdadero de que el aparato represivo del Estado operó de manera tal que activó una maquinaria de desaparición forzada de sus detenidos. Si no lo conceptualizamos, estamos falseando la historia", planteó.Y culminó: "Si nos posicionamos frente a una escena de verificación, no se entiende qué pasó realmente durante el terrorismo de Estado y qué reclamamos:. Es la sociedad la que reclama esa información".