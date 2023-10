Franco Colapinto estará en la F2 de Abu Dhabi y sueña con el 2024

Foto: Osvaldo Fantón

Foto: Osvaldo Fantón

🇦🇷 Una año más de la mano de YPF.

Orgulloso de anunciar @YPFoficial continuarán ayudándome en 2024 para el siguiente gran paso de mi carrera. Gracias por la confianza. Vamos a seguir ganando juntos. Vamosss!#ypf #ypfoficial pic.twitter.com/E5mbY9bsQk — Franco Colapinto (@FranColapinto) October 4, 2023

Foto: Osvaldo Fantón

Colapinto tuvo una gran campaña en 2023 con la F3 donde ganó carreras y luchó por el subcampeonato | Foto: Prensa

Foto: Osvaldo Fantón

El piloto argentino Franco Colapinto no sólo tiene centrada la mira en tratar de competir en la Fórmula 2 durante la próxima temporada, sino que también advirtió tener la intención junto a su equipo de participar de la última carrera de la división en Abu Dhabi, en la antesala del Gran Premio de Fórmula 1 de los Emiratos Arabes Unidos, a fines de noviembre.En conferencia de prensa que brindó en uno de los salones del Automóvil Club Argentino (ACA), el bonaerense, de 20 años, adelantó que el grupo que lo acompaña “está haciendo lo posible para que me suba a un Fórmula 2 en Abu Dhabi”.“Todavía no sabemos en qué equipo, porque habrá algunas butacas libres. Estamos terminando de cerrar el presupuesto” aseguró el pilarense, protagonista durante este 2023 del campeonato de la Fórmula 3 Internacional.Al respecto, la española María Catarineu, una de las managers del automovilista, indicó que “todavía no hay nada cerrado, pero estamos buscando algunos sponsors más para concretar el paso adelante”, que significaría que el argentino intervenga en la última competencia del torneo de F-2, programada para el 26 de noviembre, en el circuito de Yas Marina.Colapinto, quien participa en distintas categorías automovilísticas europeas desde 2017, enumeró su deseo de correr durante el 2024 en la Fórmula 2 “porque sería un gran progreso para mi carrera”.El integrante de la Academia Williams (todavía no tiene resuelta su continuidad en la escudería británica para el año venidero) remarcó que una tercera temporada consecutiva en la Fórmula 3 “no sería positivo para mi carrera, modestamente”.“Queremos dar el salto y nos parece que es el momento ideal para hacerlo” asumió Colapinto, ante un auditorio que superaba el centenar de personas, con allegados al ambiente, representantes de prensa y hasta fans que lograron colarse a la conferencia y que aplaudieron cada una de sus intervenciones.“Lo principal es que esté en la Fórmula 2 en 2024. Mi objetivo es seguir proyectando”, insistió el bonaerense, que durante esta temporada alcanzó el cuarto puesto en el certamen de Fórmula 3, con una unidad del MP Motorsport.Colapinto aseguró que el “cambio de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 no será sencillo, pero es el momento de darlo, porque habrá autos nuevos”, indicó.“Los automóviles son más pesados, tiene una potencia de 650 caballos de fuerza (HP); los neumáticos tienen 18 pulgadas en vez de 15”, describió el piloto, que ganó esta temporada las competencias Sprint en Silverstone (julio) y Monza (septiembre).Colapinto, flanqueado en una larga mesa por la apunta Catarineu; el inglés Jamie Campbell (otro manager deportivo) y el presidente del ACA, Jorge Rosales; se refirió también al “apoyo” que recibe diariamente de sus fanáticos en redes sociales y “en la calle, en donde no paran de saludarme y pedirme fotos”.“La verdad? Estoy muy agradecido” sostuvo con el desparpajo propio de un chico de 20 años que todavía no termina de caer en el sueño en el que se embarcó hace rato, más allá de la “profesionalidad que Franco (Colapinto) nos demuestra día a día, no sólo arriba del automóvil sino también abajo”, tal como apuntó Catarineu.En ese contexto, el propio Colapinto valoró la temporada 2023 que realizó remarcando haber sido “muy consistente, más allá de los errores que cometí, que los tuve, lógicamente” admitió.“Me desclasificaron en Australia (en Melbourne) y no pude conseguir mejores resultados. Cuando arrancó el campeonato pensábamos que estábamos para pelear el título. Al pasar las dos primeras carreras nos dimos cuenta que el objetivo debía ser tratar de ser subcampeones” reconoció.Todavía con dolor por una pequeña fractura de clavícula izquierda que sufrió en septiembre pasado, en la previa de las competencias en Monza, Colapinto participará la semana entrante, junto a sus manejadores, de reuniones “en las que se intentará cerrar acuerdos económicos con algunos auspiciantes”.En ese sentido, el piloto elogió y agradeció la gestión que el compositor discográfrico y DJ denominado Bizarrap, quien “nos acercó contactos y nos permitió tener reuniones nuevas”, manifestó.“Los presupuestos para competir en la Fórmula 2 son muy altos. Es un tema muy difícil lo económico pero esperemos que se resuelva a nuestro favor”, dijo Colapinto, que también se mostró satisfecho “por el apoyo” de la marca Visit Argentina, a partir de un acuerdo que mantiene con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.“Me permitió llevar a la Argentina en el auto en todas las competencias que corrí. Tener la bandera en el coche y sentir el himno en el podio fueron experiencias muy reconfortantes para mí”, concluyó.