Lammens alienta la conformación de “un gran gobierno nacional”

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación / Foto: Nacho Sanchez.

La inauguración de la Feria Internacional de Turismo / Foto: Enrique Garcia Medina

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo quea partir de diciembre, como sostiene el candidato presidencial Sergio Massa, y al respecto puso al sector turístico como ejemplo por su “trabajo conjunto, sin diferencias políticas y con objetivos comunes”.“En la gestión hemos construido todos juntos en términos de lograr unanimidad política. En una Argentina tan compleja como esta, lograr que las 24 ministras y ministros estén en la FIT (Feria Internacional de Turismo), se sientan parte del equipo como se sienten, sin ningún tipo de exclusión, es un valor”, expresó Lammens en diálogo con Télam Radio.Entrevista a Matías LammensEl ministro aseveró queo que diga que no le dieron una obra porque era de otro color político”.“No lo vas a encontrar y eso hace que hayamos formado un equipo, un equipo de verdad, una forma de decir un equipo en serio. Un equipo exitoso que hoy sin ninguna duda ha logrado ser uno de los sectores más pujante de la economía”, enfatizó.Comentó que esta línea de trabajo en equipo, poniendo objetivos comunes por sobre las diferencias, en el comienzo de la gestión llegó a tener observaciones de “compañeros del propio espacio”, pero remarcó que el tiempo terminó dando la razón a la mirada que hoy expone Massa respecto de conformar un gobierno de “unidad nacional”.“Creo que es el camino que tiene que transitar la Argentina en los próximos años.por supuesto que las tenemos, no se trata de dejarlas de dejarlas de lado”, apuntó.Desde su experiencia en el sector turístico, Lammens indicó que “se trata de poner las diferencias sobre la mesa y sobre eso construir, que las diferencias no nos impidan construir juntos, no tengo ninguna duda, que es lo que necesita Argentina”.Específicamente sobre tópicos turísticos, señaló queargentinas de parte de un delegado de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que participó de la FIT en Buenos Aires.“Nos sorprendió y por supuesto que nos generó un orgullo enorme”, manifestó, a la vez que en particular la agradó el reconocimiento que hizo al programa PreViaje, que tras haberse consolidado en el país ya está siendo estudiado y aplicado en distintas partes del mundo.Subrayó que “el PreViaje además de ser la política pública más importante de la historia del turismo en Argentina, además de ser copiado en otras partes del mundo, está creado y diseñado por argentinos que se formaron en la universidad pública, que seguramente si se fueran al sector privado ganarían mucho más”.que trabajan en el sector público, que trabajan por vocación pública y que pueden hacer programas que son casos de éxito y que son reconocidos en todo el mundo como el de PreViaje”, ponderó (Por Alejandro Delgado Morales).