Subastarán en Uruguay textos originales de Cortázar, algunos icónicos y otros inéditos

Los manuscritos estaban en una caja sin inventariar y se desconoce por qué fueron a parar ahí / Foto: Archivo.

"Puedo afirmar sin lugar a dudas, que se trata de un original del autor, mecanoscrito, de extraordinaria trascendencia" Lucio Aquilanti, librero y anticuario argentino

El texto(1914-1984), será subastado el 12 de octubre en Montevideo, Uruguay, con una base de 12.000 dólares que podría superar los 20.000 dólares, según estiman los organizadores.Fechado en París en 1952, el mecanoescrito: 35 aparecieron "casi sin variantes" en la primera edición de "Historias de Cronopios y Famas" (Editorial Minotauro, Buenos Aires, 1962); otros cuatro se publicaron posteriormente; y siete restantes permanecieron inéditos: "Inventario", "Carta de un fama a otro fama", "Mariposas automáticas", "Los viajes y los sueños", "Diminuto unicornio", "Rabia de espejo" y "Rey del mar".Así lo informa el catálogo online de la subastadora uruguaya Zorrilla, responsable junto a la casa argentina Hilario del remate del mecanoscrito, el cual conforma el lote 187 de, y a través de Internet, mediante las plataformas Invaluable, de Estados Unidos, y Drouot, de Francia.Los, indican las subastadoras, y, uno de los más importantes referentes del Boom Latinoamericano, el fenómeno cultural que entre los años 1960 y 1970 abrió al mundo, especialmente a Europa, la producción de un grupo de novelistas varones relativamente jóvenes de Latinoamérica.La subasta, que guiará en presencia el martillero Sebastián Zorrilla, fue organizada junto a Hilario, cuyo director, Roberto Vega, estuvo a cargo de la catalogación del mecanoescrito encontrado en la biblioteca de un particular que había fallecido, en Montevideo.", dijo Guillermo González, de Zorrilla Subastas, a la agencia francesa de noticias AFP, sobre el material cuya autenticidad llevó casi un año acreditar, resultado del minucioso trabajo llevado adelante por dos expertos en la producción cortazariana: el escritor uruguayo Aldo Mazzucchelli, doctor en Letras por la Universidad de Stanford; y el librero anticuario argentino Lucio Aquilanti, coautor de "Todo Cortázar. Bio-bibliografía" (2014)."Puedo afirmar sin lugar a dudas, que se trata de un original del autor, mecanoscrito, de extraordinaria trascendencia", escribe Aquilanti en el sitio de la rematadora,En tanto que Mazzucchelli apunta: "Desde el punto de vista literario, teniendo en cuenta sobre todo la época y el contexto de composición, el estilo, el idiolecto del autor y los temas, no hay ninguna razón sólida para pensar que estas páginas no sean auténticas".Nacido en Bélgica, criado en la Argentina y residente de Francia la mayor parte de su vida, Cortázar escribió también "", una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español,Esa novela marcó un quiebre con toda la literatura hasta entonces publicada, cuando, de manera inédita, y debido entre otras cosas a la originalidad de su estructura -una 'contranovela' decía Cortázar-, transforma al lector en un cómplice de quien relata, capaz de conspirar junto a él a medida que avanza (o retrocede) a lo largo de las páginas.