Mataron a puñaladas a un policía en Santa Fe: un amigo confesó que lo hizo por celos

Ariel Andrés Aguirre tenía 26 años.

La confesión

Un suboficial de la policía de Santa Fe de 26 años, que fue prendido fuego, en un camino rural cercano a la localidad de Margarita, y un amigo de la infancia confesó que cometió el crimen por "celos", debido a una supuesta relación entre la víctima con su novia, informaron este martes voceros judiciales y policiales.El efectivo fue identificado como, cuyo cadáver fue hallado el lunes al mediodía en la parte trasera de su auto abandonado sobre la ruta provincial 87S, a unos 7 kilómetros al oeste de Margarita, localidad situada alrededor de 230 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.En tanto, en horas de la nocheque fue la última persona que vio con vida a Aguirre y queEl fiscal Leandro Benegas, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), confirmó la identidad del detenido y dijo que su declaración debió ser interrumpida por la policía debido a que "se estaba autoincriminando y eso no es posible hasta tanto se haga presente un abogado defensor".Benegas agregó que el crimen no guarda relación con la actividad del policía, sino que se vincula con cuestiones personales.En esa línea, voceros policiales indicaron que la hipótesis principal es que, aunque no se especificó de qué tipo.La joven aludida se encuentra bien, al momento del hecho no estaba en Margarita y fue citada a prestar declaración testimonial en las próximas horas, ampliaron los voceros.El caso causó conmoción en Margarita debido a que, además de haber sido asesinado a puñaladas, el cuerpo de Aguirre fue hallado en el interior de su vehículo cuando estaba en llamas, lo queLo cierto es que los investigadores llegaron hasta Franco porque por la mañana Aguirre fue a llevarle un caño de escape de una moto para que lo arreglara y luego salieron del taller en el Chevrolet Prisma de la víctima.El imputado lo negó y dijo que había pasado toda la mañana con una amiga, por lo que la policía la convocó a la comisaría 4ta., peroEl fiscal Benegas dijo que Franco dio "argumentos contradictorios, una versión de que se encontró durante toda la mañana con una amiga" y que la mujer, "al momento de ser entrevistada, dio una versión totalmente distinta"."No corroboró la versión dada por el imputado, allí el imputado comenzó a titubear, a quebrarse y terminó confesando ante autoridad policial la autoría del hecho", añadió Benegas.En ese sentido, amplió queporque supuestamente se le había averiado un vehículo que estaba reparando"."Esta mujer va, lo busca y lo lleva a su domicilio y en ese momento él le entrega una ropa que tenía puesta, una remera que supuestamente se la regalaba porque no la utilizaba más, y quea radio Diez, de la ciudad de Reconquista.Además, señaló que "en ese momentoy eso no es posible hasta tanto se haga presente un abogado defensor, por lo que se designó a la defensa pública y por el momento se encuentra detenido".y no se hallaron rastros de sangre, con lo cual es verosímil la declaración del imputado, que dijo que mediante engaños se hizo trasladar hasta el lugar del homicidio para atacar a Aguirre mientras conducía su auto."El ataque aparentemente habría sido en el interior del vehículo. La ubicación de las heridas en el intercostal izquierdo, la mayoría de ellas, y la posición hallada del cuerpo van a servir para tener o abonar una teoría de cómo habría ocurrido el hecho. En principio esa sería la versión dada por el imputado, pero debemos comprobarla", completó el fiscal.Hasta este martes no había sido hallada el arma utilizada para cometer el crimen, por lo queAguirre era suboficial de la policía de Santa Fe que prestaba servicios en la Policía de Seguridad Vial en la ciudad de Tostado y se encontraba franco de servicio, razón por la cual estaba en su localidad natal.Los voceros informaron que la Oficina del Gestión Judicial del MPA definía por estas horas la fecha de realización de la audiencia imputativa de Franco, de la que no participará el fiscal Benegas debido a que este martes ingresó en una licencia médica por una cirugía programada con antelación.En principio,, Juan Sebastián Marichal, quien acusará al detenido por el delito de "homicidio simple".