Casi mil detenidos en Turquía tras el atentado en Ankara

Casi mil detenidos en Turquía tras atentado en Ankara / Foto: AFP

64 İLDE “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 7️⃣4️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA, 2️⃣4️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK, 7️⃣4️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️9️⃣2️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI.… pic.twitter.com/3pGijScdse — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

Cerca de 1000 personas fueron detenidas este martes en operativos en Turquía, incluyendo a decenas sospechosas de estar vinculadas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que reivindicó, informó el Gobierno.El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que, incluyendo a 67 personas supuestamente ligadas a la estructura de inteligencia del PKK, que busca independizar zonas de mayoría kurda del sudeste de Turquía., informó el portal de noticias turco TRT.informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que se incautaron 744 pistolas no registradas, 24 rifles de cañón largo y 74 escopetas no registradas en los operativos realizados a lo largo del país., que fue perpetrado por dos hombres.Uno de ellos se hizo estallar frente a la garita del policía de guardia y el otro fue abatido antes de poder entrar en el recinto.después de su receso estival de tres meses, con un discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan, que condenó el atentado."Los desquiciados que amenazan la paz y la seguridad de los ciudadanos no lograrán jamás sus objetivos",, reclamó históricamente un territorio que actualmente pertenece a Turquía, Irak, Irán y Siria, para la creación de una nación propia denominada Kurdistán., cuando bombardeó varios sectores de población kurda en el norte de Irak, una zona reivindicada por ese pueblo como parte del Kurdistán.El lunes, unas 20 personas, entre ellas responsables locales del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco), de tinte prokurdo y acusado por las autoridades turcas de estar relacionado con el PKK, fueron detenidas en Estambul y en la provincia de Kirklareli, en el noroeste.