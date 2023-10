Colombia: piden investigar la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro

El presidente Petro ha negado en todo momento que haya cometido delito alguno.

El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2023

La Fiscalía de Colombia pidió investigar la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro.

El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2023

La Fiscalía de Colombia pidió investigar la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, en el marco de la causa abierta contra su hijo Nicolás por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos., único órgano competente para investigar al jefe de Estado, por "la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña" de 2022.También remitió las copias a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, que, Presidente de la República de Colombia, o cualquier otro hecho que revista característica de delito", reseñó la agencia de noticias Europa Press.La medida llega tras la versión que el pasado 2 de agosto"El investigado, en presencia de su abogado de confianza, realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial (...)", indica el comunicado.Cuando el fiscal preguntó a Nicolás si el entonces candidato a la Presidencia tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación irregular por parte del empresario Euclides Torres, que tiene una contratación con el Estado, el acusado contestó que "sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña".Sin embargo,La investigación determinó que se produjo un "incremento injustificado de servidor público" por 1.053 millones de pesos (unos 230.000 euros).El pasado lunes,"El Fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora."También señaló que uno de los temas claves de esa indagación, los presuntos aportes irregulares del empresario Euclides Torres a la campaña, habrían correspondido a la realización de un evento que se realizó "cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas"."Y ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes", añadió.