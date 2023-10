La CNV refuerza controles sobre sociedades de bolsa para reducir volatilidad

La CNV busca reducir la volatilidad financiera y contribuir a un manejo prudente del mercado de cambios.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) realizará a partir de este martes un mayor control sobre los clientes de las sociedades de bolsa, con el fin deA través de la Resolución General 978 publicada este martes en el Boletín Oficial, la CNV exigió que las sociedades de bolsa –sean Agentes de Negociación o Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs)- informen semanalmente las operaciones realizadas para los clientes que posean CDI (Clave de Identificación) o CIE (Claves de Inversores del Exterior) y, a su vez, sean titulares o cotitulares de una o más subcuentas comitentes.En el informe, las firmasDel mismo modo, deberánEn el caso de las operaciones para clientes del exterior (que tengan CDI o CIE), las sociedades de bolsa deberán pedirles a sus clientes unadonde expresen que las operaciones se realizan con fondos propios.En tanto, en lo que refiere a los clientes que actúen comode otros clientes argentinos, estos deberán enviarle a la CNV unFinalmente, respecto de los clientes que, estos deberán dejar asentado en una declaración jurada que las, indicando, en caso contrario, quién o quiénes son los beneficiarios fiscales.Toda esta información deberá ser enviada por las sociedades de bolsade terminada cada semana a través de la Autopista de Información Financiera (AIF) de la CNV, la principal vía de comunicación que posee el organismo con sus regulados.El objetivo de esta fiscalización es reforzar las Comunicaciones A7552 y A7338 del Banco Central, emitidas en 2022, buscando así “mantener una política que permitade las normas prudenciales dictadas por el BCRA vinculadas al ámbito del mercado de capitales”, informó la CNV en un comunicado tras publicarse la resolución.Como resultado, se apunta a “fortalecer el normal financiamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambio, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real”.identificados por CIE o CDI”, y solicitó que “se arbitren los medios para forzar los mecanismos de supervisión con el objetivo de identificar si el incremento del volumen de negociación de los sujetos mencionados se corresponde con posibles maniobras elusivas”.El pasado sábado, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, al ser consultado por los recientes repuntes de la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL), precisó que “hubo cuatro operadores del exterior que estuvieron operando muy fuerte en el CCL, comenzaron a operar de un día para otro, y que ni siquiera tenían CUIT en Argentina”.“Ayer (lunes) cuando bajó a US$ 809 volvieron a operar fuerte para subirlo. Ya la CNV y la AFIP están tomando decisiones al respecto”, afirmó.Ambos organismos realizaron un operativo de control en las compañías que lideran el mercado bursátil, analizando 78.000 operaciones que representan más de $ 645.000 millones.La AFIP analizó la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa y evaluando la información que surge de las declaraciones juradas y otras entidades públicas y privadas, fiscalizando a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de fondos y reportando aquellas operaciones aisladas o reiteradas que no tengan justificación económica o jurídica.