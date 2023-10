Haití celebró la decisión de la ONU de enviar una fuerza para combatir la violencia

la ONU aprobó este lunes el envío de una fuerza internacional de seguridad a Haití en una decisión calificada de histórica y solicitada por el propio Gobierno haitiano para frenar la violencia de las bandas criminales.

Según los datos de la ONU, más de 3.000 personas fueron asesinadas en Haití en lo que va del año y hay más de 1.500 casos de secuestro por rescate.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, celebró la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de enviar al país una fuerza internacional para"Acojo con satisfacción la votación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el despliegue de una", expresó Henry en su cuenta de la red social X."Me gustaría, así como a los Gobiernos estadounidense y ecuatoriano por redactar el texto de la resolución y votarla", agregó el mandatario.El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que esta misión "fundamental" creará las "" de Haití."Aunque esta acción representa un progreso importante, Estados Unidos renueva su llamamiento urgente a los actores políticos, incluido el primer ministro Henry y los miembros de la oposición, para que", agregó Blinken en un comunicado.Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, cuyo país encabezará la fuerza, agradeció la decisión del Consejo y pidió una misión "eficaz" para llevar no solo paz y seguridad, sino"Este mandato no se trata sólo de paz y seguridad, sino también de la reconstrucción de Haití: su política, su desarrollo económico y su estabilidad social. Es el comienzo de un nuevo capítulo para los padres, madres y niños de Haití. Esy la seguridad globales", afirmó Mutua en redes sociales.Además, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aplaudió la resolución por considerarla un avance "significativo" para la pacificación del país, informó la agencia de noticias Europa Press.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil subrayó su intención de seguir apoyando a Haití, tal como hizo en las negociaciones para aprobar la misión yAmnistía Internacional (AI) se incorporó al debate y le pidió al Consejo de Seguridad que el despliegue de la misión multinacional incluya parámetros de"Unos parámetros claros, obligatorios y aplicables deben detallar las, las negligencias que causen daños a la población local y otros abusos antes del despliegue", afirmó el director para Kenia de la organización defensora de derechos humanos, Irungu Houghton, en un comunicado.El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes el envío de una fuerza internacional de seguridad a Haití en una decisión calificada de histórica y solicitada por el propio Gobierno haitiano para frenar la violencia de las bandas criminales.Las fuerzas, que no serán formalmente una misión de la ONU, ayudarán a. Tendrá una vigencia de doce meses, aunque no se ha fijado por el momento la fecha de inicio del despliegue.La ONU recordó que más deen lo que va del año y hay más de 1.500 casos de secuestro por rescate.Unasy las agresiones sexuales a mujeres y niñas a manos de grupos armados continúan aumentando. Decenas de miles de menores no pueden acudir a la escuela.