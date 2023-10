Diputados armenios aprobaron el ingreso a la Corte Penal Internacional

El Parlamento de Armenia aprobó el ingreso a la CPI, que emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin / Foto: AFP.

El presidente de Armenia debe promulgar ahora la ley, que entrará en vigencia 60 días después de la votación en el Parlamento

Para el Kremlin, la decisión armenia es parte de un acercamiento a los Estados Unidos / Foto: Archivo.

Todos atentos

Los países que firman el Estatuto de Roma por el que se creó la CPI tienen la obligación de detener a Putin, quien está acusado de presuntos crímenes de guerra

Tensión con Rusia Moscú asegura que Armenia deterioró los lazos con Rusia al acercarse a Estados Unidos y Occidente, luego de que el país aceptara la llegada de tropas estadounidenses para realizar maniobras militares conjuntas.



Sin embargo, Armenia integra varias alianzas regionales lideradas por Rusia. Además, alberga una base militar rusa, y guardias fronterizos rusos ayudan a los de Armenia a patrullar la frontera con Turquía.



El representante de Armenia para asuntos jurídicos internacionales, Yeghise Kirakosián, explicó la semana pasada que habían trasladado a Rusia la opción de firmar algún tipo de acuerdo que pudiese evitar el arresto de Putin.

El Parlamento de Armenia, una decisión que resiente aún más los vínculos con Rusia, luego de que el tribunal emitiera una orden de arresto contra su presidente, Vladimir Putin.Rusia dijo el mes pasado que el plan de Armenia de adherirse a la CPI era "extremadamente hostil" y convocó al embajador de Armenia para expresar su descontento.El vocero del presidente ruso dijo ahora que. "No era lo correcto desde el punto de vista de las relaciones bilaterales", dijo a periodistas en Moscú el portavoz Dmitri Peskov.En su opinión, Armenia, que en los últimos meses se ha acercado a Estados Unidos, no tiene "nada mejor" que la alianza con Rusia.Los países que firman el Estatuto de Roma por el que se creó la CPI, quien está acusado de presuntos crímenes de guerra vinculados a la deportación de niños desde Ucrania, si pone un pie en su territorio.Funcionarios armenios han dicho quey que fue motivada por la reciente ofensiva de Azerbaiyán contra los armenios del enclave azerbaiyano de Nagorno Karabaj.El ataque provocó el éxodo de más de 100.000 armenios -más del 80% de la población del Karabaj- hacia Armenia.el Estatuto de Roma por 60 votos contra 22, informó la agencia de noticias Europa Press.El presidente de Armenia debe promulgar ahora la ley, que entrará en vigencia 60 días después de la votación en el Parlamento.En 2020, Rusia medió enpor Nagorno Karabaj, una región que queda dentro de ese segundo país pero es de mayoría armenia.El acuerdo exigió a Armenia aceptar la cesión a Azerbaiyán de territorios ubicados dentro y en los alrededores del enclave que desde hacía más de 30 años eran controlados de facto por los armenios de Nagorno Karabaj.a la convulsa región montañosa, y Armenia ahora la acusa de no haber impedido la ofensiva con la que Azerbaiyán recuperó pleno control del enclave, el 19 y 20 de septiembre.El Kremlin rechaza las acusaciones y dice que no tenía mandato para intervenir, sobre todo después de que el propio primer ministro armenio, Nikol Pashinian, reconoció la soberanía de Azerbaiyán sobre todo el territorio.