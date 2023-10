Schwartzman y Cachín debutan en el Masters 1000 de Shanghai

Foto: Archivo Télam.

🇦🇷 Diego Schwartzman recibió una wild card para disputar el cuadro principal del Masters 1000 de #Shanghai. pic.twitter.com/N0QMLRsidT — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 26, 2023

Diego Schwartzmaneste martesPedroEl "Peque" Schwartzman, relegado al puesto 133 del ranking mundial de la ATP luego de un año sin buenos resultados, jugará no antes de las 23 (hora de Argentina) ante Van Assche (69)En el caso de ganar, Schwartzman, de 31 años, jugará su siguiente partido ante el checo Jiri Lehecka (29), quien ingresará al torneo directamente en la segunda ronda.Por su parte, el cordobés Cachín (73) jugará también no antes de las 23 frente al J.J.Wolf (51).Si le gana, el cordobés nacido en Bell Ville hace 28 años jugará su siguiente partido ante el británico Cameron Norrie (16), exceptuado de jugar la ronda inicial.Cerúndolo (21) enfrentará al ganador del cruce entre el francés Corentin Moutet (119) y el estadounidense Mackenzie McDonald (39).Báez (27) se medirá con el vencedor del partido entre el japonés Taro Daniel (96) y un tenista surgido de la clasificación.El platense Etcheverry (31), por último, jugará ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el chino Zhizhen Zhang (60) y el francés Richard Gasquet (64).El Masters 1000 de Shanghai, que se juega sobre superficie rápida y bajo techo, con premios por 10.046.270 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2).El último campeón del torneo fue el ruso Daniil Medvedev (3) en 2019 que fue la última vez que se realizó la gira asiática, luego sobrevino la pandemia de Covid-19 y no volvió a realizarse.