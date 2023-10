El hijo del presidente Biden declara ante un juez por posesión ilegal de un arma

En julio Junter Biden llegó a un acuerdo con el fiscal sobre los cargos de evasión y de posesión de arma para evitar la cárcel.

, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se declarará no culpable de posesión ilegal de un arma cuando comparezca este martes, en el noreste del país.A sus 53 años, Hunter Biden se enfrenta aSe lo acusa de dos cargos por haber mentido declarando que no consumía drogas ilegales en los formularios que rellenó para la compra de la pistola. Y a un tercero por posesión ilegal de un arma, que tuvo durante 11 días en octubre de 2018 antes de deshacerse de ella.El abogado del hijo de Joe Biden, Abbe Lowell, informó al tribunal que Hunter se declarará no culpable cuando le lean los cargos a las 10 de la mañana (hora local) en un tribunal federal de Wilmington, la ciudad de origen de los Biden.Lowell había pedido al juez Christopher Burke que permitiera a Biden, residente en California, comparecer por video en lugar de en persona, pero la solicitud le fue denegada. "El acusado no debería recibir ningún trato especial en este asunto", expuso Burke, informó la agencia de noticias AFP., pero la jueza era escéptica sobre algunos de los términos y quedó en nada.Si se le declara culpable, Hunter BidenWeiss, quien fue ascendido a fiscal especial para la investigación de Biden después de que fracasara el acuerdo de culpabilidad, ha dicho que también investiga a Biden por posible evasión fiscal.cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).El presidente de la Cámara de Representantes,, cedió a las presiones del ala más dura del Partido Republicano y el mes pasado autorizó el inicio de una investigación de destitución contra el mandatario Joe Biden.Peroy por el momento no se presentaron pruebas que demuestren que el presidente estuviera involucrado en algo ilegal.Hunter Biden es un abogado formado en la prestigiosa universidad de Yale y reconvertido en artista.En Estados Unidos está prohibido que quienes tengan esos antecedentes puedan ser propietarios de armas de fuego.Sus adicciones están vinculadas al accidente de tránsito en el que murieron su madre y su hermana cuando él tenía tres años. En el mismo incidente fue hospitalizado con una fractura craneal.También, quien tuvo una carrera militar brillante y se dedicó a la política antes de sufrir un cáncer cerebral en 2015.El presidente. En una entrevista a principios de este año dijo que Hunter "no ha hecho nada malo". "Confío en él. Tengo fe en él", afirmó.