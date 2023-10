"La ley contra la violencia digital es una causa de lucha que no se debe abandonar"

Foto: Pepe Mateos.

Qué contempla el proyecto

Foto: Pepe Mateos.

La activista mexicana Olimpia Coral Melo dijo este lunes que el proyecto de ley contra los, que obtuvo media sanción en el Senado nacional el jueves pasado es "una causa de lucha que no se puede abandonar, un problema público de alfabetismo digital".Colar Melo participó este lunes del encuentro "Violencia de género digital, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento", que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, tras haber estado el jueves pasado en el Senado, apoyando la norma contra la violencia machista en línea, que obtuvo media sanción el jueves.La jornada tuvo lugar en el aula 372 de la alta casa de estudios, y fue moderada por la comunicadora y abogada Ana Correa, ante una numerosa concurrencia de estudiantes, invitados alumnos y periodistas."Esta es una causa de lucha que no se debe abandonar, hay que abrir las carpetas para esta reforma, en el Congreso, en el Senado, en las escuelas, es un problema público, un problema de alfabetismo digital". señaló la activista mexicana en diálogo con Télam."No se procura meter en la cárcel a los agresores como el origen del proyecto, se busca que haya cada vez menos víctimas de estos abusos, no soy yo la única protagonista, son también mis compañeras que intentan visibilizar el tema, para que tengamos mayor seguridad", se explayó laEl proyecto ley Olimpia local, que en Argentina lleva el nombre de Ley Belén, contempla "los delitos que violen la intimidad sexual de las personas" a través de medios digitales y busca sancionar la "difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo", incorporando este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.En 2020, Belén San Román se mató porque difundieron un video íntimo y ahora impulsan la ley con su nombre contra la violencia digital.El proyecto de ley, pero regresó a la cámara Baja por una modificación de carácter técnico.Olimpia Coral Melo, que también resultó víctima de violencia digital, explicó en qué consiste la Ley Olimpia, "para copiar la experiencia de México en la Argentina"."Ambas se complementan, prevén penas, multas y hasta prisión, buscamos un mayor resguardo en los portales"."En muchos países no existen normas contra la violencia digital, en sus códigos penales no aluden directamente a ninguna norma, falta una legislación adecuada, hay que generar políticas públicas educativas, que sean prácticas previas para la sociedad", advirtió."No es algo que yo haya echo sola, es unque de a poco nos unimos", agregó."Empecé con esta lucha hace diez años, y hoy me veo rodeada de muchas otras compañeras, de legisladoras que nos dieron eco, no es de un solo sector, esperemos que antes de la agenda lectoral llegue la justicia para todas nosotras", amplió la natural del estado de Puebla, también fundadora del "Movimiento Mundial Ley Olimpia" que dio lugar a las leyes que condenan la violencia digital en 32 estados mexicanos y es inspiración para proyectos legislativos que se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Argentina."Con esta ley modelo ya tenemos junto a México a la Argentina, como uno de los países más avanzados, lo que no significa que en otros países no interese, pero lo que diferencia aquí es que esto se logra no solo con las voces de los legisladores, sino también con las voces de las víctimas, que decidimos unirnos, decidimos organizarnos para cambiar y hacer diferente al mundo digital, para que un día nuestras hijas no tengan que vivir lo que nosotras vivimos", agregó Coral Melo a nuestra agencia.La iniciativa que llegó desde la Cámara de DiputadosAsimismo, plantea la obligación de promover programas de "alfabetización digital", buenas prácticas en el uso de tecnologías de información y comunicación e identificación de las violencias digitales en las clases de "educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente"."Existen otros delitos como el hostigamiento y el acoso, que pueden ser equiparables, pero al no haber un marco regulatorio específico para el abuso de imágenes de contenidos íntimos se quedan sin seguimiento las carpetas, se queda sin justicia por parte del estado, como ocurre por ejemplo en el caso muy conocido en Argentina del"Es apenas uno de los tantos ejemplos de grupos organizados a partir del anonimato, que brinda la plataforma de mensajería Telegram para hacer circular fotos, videos e información personal de niñas, adolescentes y mujeres adultas sin consentimiento. Y, en muchos casos, hasta bajo amenaza", cerró Olimpia Coral Melo en sus declaraciones a Télam.Además de la activista mexicana, expusieron el director de la carrera de "Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital UBA", Marcos Salt, junto a la abogada Florencia Zerda, autora del libro "Violencia de Género Digital" y la catedrática titular de Derecho Penal, en la Universidad de Valencia, España, Paz Lloria García, a través de tele-conferencia.