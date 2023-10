Un correligionario presentó una moción para destituir al presidente de la cámara baja

La moción requiere del apoyo de la mayoría de la cámara baja para ser aprobada.

La iniciativa forma parte de laLa moción, que, debería debatirse dentro de los próximos dos días legislativos, pero podría votarse antes algún mecanismo para retrasarlo, según el diario digital The Hill.Gaetz es una figura destacada dentro del pequeño grupo de legisladores republicanos de extrema derecha que la semana pasada llevaron al gobierno al borde del cierre con su negativa de aprobar un nuevo presupuesto sin profundos recortes del gasto.Los partidarios de línea dura ejercen un derecho de veto de facto sobre la aprobación de leyes en la cámara baja, dada la ajustada victoria de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre pasado.Después de que la cámara aprobara el sábado una medida de última hora para prorrogar el presupuesto, en los niveles actuales y sin nuevas ayudas a Ucrania, Gaetz advirtió que se movilizaría para destituir a McCarthy.el domingo a la televisora CNN, y agregó que creía que tenía suficiente apoyo republicano para quitar del cargo al presidente de la cámara.En enero pasado, a fin de obtener la presidencia de la Cámara de Representantes, McCarthy hizo concesiones al sector de extrema derecha de su partido, incluido un cambio reglamentario que permite a los legisladores presentar, a título individual, una “moción de vacancia”.De todos modola suerte de la moción de Gaetz era incierta porque no estaba claro si los demócratas votarán en apoyo de McCarthy o no, según la agencia de noticias AFP.El presidente Joe Biden, demócrata, criticó a McCarthy por no haber cumplido un acuerdo forjado hace meses en torno de la crisis de la deuda que pretendía evitar una lucha por el cierre, y por eliminar el apoyo a Ucrania.“Dejen de jugar, acaben con esto”, dijo Biden ayer.