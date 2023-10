Francisco "Pancho" Casas presenta una muestra sobre el barroco amazónico

Casas: "Jugamos con las cosas que han devastado este medio ambiente, entendiendo que la palabra ecología ya no tiene sentido" / Foto: Julián Álvarez.

El artista, compañero del chilenoen el legendario dúo performático, dialogó con Télam sobre la muestraque se exhibe por estos días en la porteña galería Pasto, a la vez que reflexionó sobre la escena artística y política latinoamericana y repasó su reconocida trayectoria que tiene como ícono las performances que visibilizaron las diversidades sexuales y demandaron por los derechos humanos en el Chile pinochetista y homofóbico de fines de los 80.La exposición montada en el local de Chacabuco 866 configura un viaje mítico por la Amazonia, geografía de cosmovisiones no binarias enlazadas con la tierra. El viaje lo hicieron el chileno Casas y el peruano, autores y protagonistas de las fotos curadas por. Las fotos se ven en Pasto, presentadas en formato medio sobre clásico papel o como gigantografía erótica y exuberante en 3D.-explicó a Télam Casas-.Y así como están pensando a los movimientos ecológicos y al feminismo, para Casas, impulsado en diciembre último por la derecha peruana y la actual presidenta Dina Boluarte.-agregó el artista y escritor chileno-;, apostó.Se refirió así a los disturbios de Stonewall Inn, en Greenwich Village, Manhattan, que comenzaron el 28 de junio de 1969 cuando cientos de homosexuales y trans se enfrentaron a la policía. Una noche violenta seguida por seis días de peleas callejeras en la Gran Manzana, que gestaron una ola que no pararía hasta un año después, cuando se celebró el primer desfile del orgullo gay.-señaló Casas-., indicó.Hace ya casi un año que Casas llegó a la Argentina. Un día como hoy estaba partiendo de Lima. Se fue de Perú cuando exhortaron a, explicó a Télam,El cuerpo sigue siendo el territorio de disputa para esta yegua que es Casas (Santiago de Chile, 1959) y para el joven, estampado sobre grandes acrílicos donde imprimieron fotos de desnudos propios con referencias a la obra de Ana Mendieta (1948-1985), la performer, videasta, escultora y pintora de land-art cubano estadounidense, reconocida por haber trabajado con su propio cuerpo para conectarse con la tierra, una obra que hoy aparece en sitios porno soft de Internet.Un sireno morocho y lampiño de cola dorada retoza en la rivera lodosa de un río caudaloso. Puede remitir a un 'yakuruna', uno de los mitológicos hombres de aguas de la Amazonía peruana que habita el fondo de lagos y grandes ríos.Dos cuerpos de atributos masculinos y femeninos interrumpen la transparencia de enormes acrílicos coloridos de plantas frondosas, flores y frutas tropicales. La proa de una barcaza se abre paso por un río nocturno en la galería que está frente al teatro Margarita Xirgú de San Telmo, barrio adonde Casas está instalado hace un año, cuando llegó desde Perú en una combi de los 60 que se compró y estampó con la bandera del partido comunista, en un viaje que había calculado iba a ser de 20 días pero que le tomó dos meses.-dijo también--detalló Urbina Rey, partenaire de Casas en esta aventura-,, que es de donde parte el nombre de la exposición.una talla en mármol del siglo XVI e ideales renacentistas emplazada en el Vaticano, ícono de la tradición cristiana, que representa a una Virgen María joven y bella sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto, Jesús, recién bajado del cruz tras días de calvario.Dijo Urbina Rey que esta muestray que en ellaEl viaje que dio forma a este trabajo fue en 2018, luego llegó la pandemia y Casas y Urbina Rey decidieron hacer una obra que sintetice todo el barroco amazónico.que hizo en 1985. En ese encuadre no hay Marta, ni Andy, ni choclos. Hay bananas, un banquito de madera y el cuerpo desnudo de un hombre., advirtió Casas.arremetió por otra parte, al tiempo que desestimó que, en su trabajo, el cristianismo funcione como referencia.¿Tú sabes, por ejemplo, que en América Latina no existía la palabra pobreza?, preguntó. "Expresó Casas, sin embargo: