Economía llevó adelante el canje de Letes de organismos públicos que vencen este año por Boncer 2026

, al que ingresaron exclusivamente títulos que se encuentran en poder de organismos públicos conLa operación tuvo características distintas a las de operaciones previas, ya que, al no ingresar tenedores del sector privado, no hubo un esquema de apertura de recepción de ofertas y licitación, sino que, explicaron a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.La semana pasada,, también- para canjear por Letras del Tesoro (Letes) en pesos y en dólares, con vencimiento en octubre y noviembre próximos, y que se encuentran en posesión de organismos públicos, principalmente del Banco Central (BCRA) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad (Anses).Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 49/2023 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, que determinó la ampliación de la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER más 2% con vencimiento en 2026 (Boncer 2026 2%) emitidos originalmente en 2020, que se colocaron a entidades del Estado nacional con tenencias relevantes de instrumentos con vencimientos durante el último trimestre del corriente ejercicio fiscal, como el BCRA y el FGS."Se espera una extensión de dichos vencimientos en más de $ 600.000 millones a 2025 y 2026", dijo el jueves pasado el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).La operación concretada este lunes se llevó a cabo "bajo condiciones de mercado", como lo establece el Artículo 11 del Decreto 331/2022, en la que se detalla que los instrumentos se tomaron "al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones".Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),De esta forma,"Se espera una extensión de dichos vencimientos en más de $600.000 millones a 2025 y 2026", había dicho el secretario Setti al anunciar el canje el jueves últimoEl último canje que lanzó Economía tuvo lugar a principios de junio último, con el que se obtuvo una adhesión del 78% para títulos con vencimientos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y permitió extender compromisos de los próximos meses de $7,4 billones, en la que fue operación de conversión más grande de la historia argentina en términos de mercado de deuda en pesos.En aquella oportunidad,Según cálculos de Economía, los vencimientos promedio con el sector privado para el último trimestre del año equivalen a 0,1% del PBI.En las tres licitaciones que se concretaron en septiembre se obtuvieron $1,2 billones adicionales a los vencimientos, lo que implicó una tasa de "roll over" -emisión de nueva deuda respecto de vencimientos a pagar- del 231% en septiembre y, en lo que va del año, se alcanzó un financiamiento neto de $4,2 billones.La próxima licitación tendrá lugar el jueves 12 de octubre, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2023.