Salen a la luz una serie de fotografías inéditas de Alejandro Kuropatwa

La muestra consta de cuatro fotos en blanco y negro. /Foto: Eliana Obregon.

Las imágenes muestran a algunas amigas del artista y a sus hijos. /Foto: Eliana Obregon.

Imágenes de una democracia en construcción

La exposición puede verse hasta el 29 de octubre. /Foto: Eliana Obregon.

"Aurora e Himno Nacional Argentino", de 1988. /Foto: Eliana Obregon.

Una serie de fotografías inéditas de Alejandro Kuropatwa (1956-2003), nunca antes exhibidas, que el fotógrafo conservaba en su archivo personal y en los que retrata a unas amigas junto a sus hijos mientras sostienen la bandera arge​ntina en plena recuperación de la democracia, con una impronta performática que juega entre lo lúdico y la solemnidad, se exhibe -junto a un video del mismo autor- en una exposición en la Casa del Bicentenario., reconocido por haber realizado el arte de tapa de discos de Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, Virus, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y por su icónica serie "Cóctel", donde retrataba con glamour e ironía la cantidad de pastillas que debía ingerir cada día por ser portador del virus de inmunodeficiencia adquirida."Apareció este material entre su archivo, estaba dentro de una caja. El era muy exhaustivo en su orden, tenía todo guardado y catalogado, trabajos publicitarios, las tapas de discos y la fotografía artística. Y esto no estaba guardado con lo artístico, sin embargo en la caja tenía un título que decía 'Pan y trabajo'. Sí sabemos que las personas fotografiadas son una familia amiga, son unas 15 fotos, bastante parecidas. No tienen una perfección de​ composición total, que él trabajaba., explica a Télam la curadora Marcela Roberts, en una recorrida por la muestra.Para la curadora, "Pan y trabajo", el nombre que Kuropatwa dio a la serie,Es también una consigna política, un reclamo y reivindicación de derechos inalienables que muchas veces se encuentran amenazados".El Archivo de Alejandro Kuropatwa es conservado por su hermana Liliana y se compone principalmente de unos 20.000 negativos que el artista dejó ordenados en carpetas de folios.cuenta Mercedes Claus, quien trabaja en el Archivo y en la investigación de un libro sobre la obra del artista, con el apoyo de Mecenazgo.La exhibición se enmarca en un ciclo que lleva adelante la Casa del Bicentenario, "1983 - 1989. Imágenes de una democracia en construcción", abocado a fotografías y videos que retratan los primeros años de aquella recuperación democrática. En este contexto se exhibe el trabajo inédito de Kuropatwa, posiblemente realizado en 1984, además de un video bautizadoprotagonizado por Divina Gloria, un escándalo en su momento que fue censurado.y en él aparecen Divina Gloria y Peter Pirello, del grupo Caviar, en una parodia de la escuela, los símbolos patrios y las instituciones, cantando el Himno Nacional sobre un fondo de asados a la cruz.La pieza fue exhibida en aquel entonces por el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) hasta que un vendedor de pulóveres de la calle Florida lo denunciara por considerarlo "pornográfico" y tuvieran que retirarlo de la exposición.En su conjunto"Me interesa rescatar este video que fue censurado en ese momento, como para mostrar que ya estábamos en democracia pero había ciertas cosas que todavía no eran adecuadas, porque habla de cómo se fueron conquistando espacios de a poco. Y nos permite mostrar las ideas, preocupaciones y temas que a él lo atravesaban"., de poder conquistar o recuperar todo lo simbólico, por eso en el video aparece el Himno, la bandera, el mapa de Argentina, Manuel Belgrano", describe la curadora.Considerado uno de los grandes fotógrafos argentinos contemporáneos, Alejandro Kuropatwa tuvo un período de formación en Nueva York a partir de 1979 y luego regresó a Buenos Aires, en 1985, donde estableció su estudio especializado en fotografía publicitaria. Al mismo tiempo capturó con su cámara el circuito del rock, los personajes de lanoche, el mundo del espectáculo y la euforia de un país que acababa de regresar a la democracia.El artista que murió a los 46 años, como consecuencia de una infección provocada por el HIV, fue reconocido por sus retratos de artistas, actores, músicos, intelectuales y amigos como Batato Barea, Liliana Maresca, Ruth Benzacar, Fito Páez, Luis Fernando Benedit, Alfredo Prior, Gustavo Cerati, Guillermo Kuitca, Silvina Ocampo, Divina Gloria, María Luisa Bemberg, Federico Moura, Cecilia Roth, Roberto Jacoby, Jorge Gumier Maier y Oscar Bony, entre muchos otros.Sus obras forman parte de las colecciones de museos más importantes, como The Museum of Modern Art, Nueva York (MoMA), el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MALBA, la Colección Fortabat y Pérez Art Museum Miami.La exposición de este material inédito se podrá visitar hasta el 29 de octubre, de miércoles a domingos de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, con entrada gratuita.