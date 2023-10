Deportes

02-10-2023 17:50 - En la previa ante Palmeiras

Almirón, en el centro de las críticas tras la derrota ante River

El DT de Boca enfrenta cuestionamientos de dirigentes e hinchas porque el equipo no mostró una línea de juego y apeló a constantes cambios. Si el conjunto de La Ribera no llega a la final de la Copa Libertadores, es probable que Almirón no siga en su cargo.