Referentes de los espacios políticos presentaron propuestas en ciencia y salud

La cooperación del sector público y el privado

Las medidas

Las propuestas sobre salud

Con coincidencias en lo problemático de la fragmentación del sistema de salud y la necesidad de aumento de salarios y recursos tanto en el ámbito sanitario como en el científico, referentes de las fuerzas políticas que participarán en las elecciones presidenciales participaron este lunes de unDurante el encuentro -que duró más de cuatro horas en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación- los participantes de todas las fuerzas -a excepción de La Libertad Avanza, que rechazó la invitación-, indicó el economista Fernando Peirano, actual Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i).El especialista, quien estaba en representación de Unión por la Patria, afirmó que "aquello que es imposible siempre ha sido abordado por el Estado; aquello que es posible de realizar pero no tienen quién lo compre también se resuelve por políticas públicas, y aquello que es posible y tiene comprador es razonable que lo aborde el sector privado"., apuntó.De esta manera, el referente elegido por Unión por la Patria fijaba su posición sobre uno de los temas claves que atravesó el debate sobre ciencia: la vinculación entre lo público y lo privado.Por su parte, la farmacéutica e investigadora de Conicet,, también dPor eso dijo quePor su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba,que participó del debate como referente de Hacemos por Nuestro País, también habló de la importancia de "fomentar los procesos de vinculación y transferencia de conocimientos", y en este camino destacó como clave la articulación con el sector privado.El único que disintió en este punto fue el profesor de Matemática"Nosotros proponemos una ciencia menos pendiente de las necesidades de Biocéres y más comprometida con lo que pasa en el pueblos fumigados", sostuvo.Respecto a las propuestas y medidas concretas,con su consecuente incremento de los salarios de las y los trabajadores, e hizo énfasis en que habría que liberar las patentes porque "el conocimiento humano es de toda la humanidad".Pitta no coincidió con el tema del no registro de patentes e hizo hincapié en la"También es clave la simplificación de todos los trámites, por ejemplo, quienes trabajamos en lugares de doble o triple dependencia tenemos normas en cada una;En coincidencia con De Chiara,; la profundización de los trabajos sobre ejes temáticos (transición energética, crisis climática, etc.) y enfatizó la importancia de convocar a las ciencias sociales en el debate de temáticas urgentes como la pobreza o la economía.También criticó el sistema de "pagar" para publicar papers -que jerarquizan la carrera científica-, e indicó que "se apoyarán editoriales locales para tener nuestras propias revistas".La importancia de las ciencias sociales y el trabajo interdisciplinario también fue destacado por todos los participantes.La segunda mesa de debate fue sobre la temática de salud y estuvo integrada por Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan (Frente de Izquierda); el médico y magister en economía Arnaldo Medina, ex secretario de Calidad del Ministerio de Salud (Unión por la Patria); el médico Hernán Seoane (Juntos por el Cambio), y el médico cirujano Francisco Fortuna (Hacemos por Nuestro País).Frente a la primera pregunta sobre la realización de un diagnóstico,sin contar -además- con la fragmentación de lo nacional, provincial y municipal. Entonces, la fragmentación es la madre de todos los problemas", indicó Medina, quien remarcó que "otro problema es que nuestro sistema de salud está orientado a la enfermedad aguda y hay que fortalecer un sistema de atención primaria de la salud".Frente a ese escenario, al hablar de las medidas concretas,a la participación del sector privado, universidad, y demás actores intervinientes.También propuso un plan de acceso a la salud que contemple las nuevas tecnologías, la telemedicina, y destacó la importancia de la enfermería: "ss clave aumentar la cantidad de enfermeros, tanto como de especialidades críticas".Paradel que participen todos los actores para establecer una brújula de acción y ordenar la fragmentación de leyes y resoluciones específicas, y coincidió en la necesidad de implementar innovación tecnológica en el ámbito de la salud.Por su parte,El debate fue coordinado por Bruno Massare y Florencia Ballarino, presidente y vicepresidenta respectivamente de la Radpc.