Repudian a Milei por negar a los 30.000 desaparecidos

No hubo excesos, fueron delitos de lesa humanidad! Crímenes de Estado. Hace días fue reconocida la ex esma por @UNESCO por lo que significó la dictadura militar no sólo en Argentina sino en toda latinoamerica y preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan… — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) October 2, 2023

Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos. pic.twitter.com/s8HehXww6r — Alberto Fernández (@alferdez) October 2, 2023

Funcionarios del Gobierno nacional, dirigentes políticos y organismos defensores de derechos humanos repudiaron este lunes las expresiones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien volvió a negar el número de 30 mil desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y definió como "excesos" los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, durante su exposición en el debate de ayer en Santiago del Estero."Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio", respondió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,a las afirmaciones del candidato de LLA.La referente de los Derechos Humanos instó al pueblo a "despertar" porque una persona como Milei, que "mancha la historia de nuestro país, no tiene que ser presidente".Carlotto opinó que "no se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero" acerca de que durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, fueron detenidas y desaparecidas 30.000 personas y no "8.753", como aseveró Milei durante el debate., expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.Milei volvió a negar la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos y sostuvo que ese número no puede ser considerado parte de un consenso de la democracia porque, a su criterio, "mentir es grave" y "una aberración".El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, criticó que Milei cometió un "agravio" cuando negó que hayan sido 30.000 los detenidos desaparecidos y llamó "excesos" a los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen militar.Rossi recordó que"Entonces, si en tres años hicieron desaparecer a 22.000, uno puede determinar ese número de 30.000. Pero lo utilizan para descalificar la lucha de los organismos" de defensores de los derechos humanos, dijo Rossi.Por su parte, el secretario de Derechos Humanos,, afirmó que le "preocupa" que Milei haya negado los "delitos tan aberrantes" cometidos por la última dictadura militar."Por lo que significó la dictadura militar, no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica, preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes", expresó el funcionario.A los dichos de Pietragalla se sumó un comunicado de la, en repudio a las declaraciones de Milei queSobre el número total de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, el organismo explicó que esa cifra "no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado y en especial de las fuerzas armadas y de seguridad en ese período".Sostuvo además que "el carácter indeterminado del registro de las víctimas es intrínseco a todo proceso genocida" y reprochó que todavía hoySobre el número exacto de las víctimas, argumentó que "Sobre los dichos de Milei contra las organizaciones de los 70' Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a quienes el libertario les atribuyó cometer delitos de lesa humanidad, el organismo que preside Pietragalla Corti advirtió que se trata de"La utilización de este concepto para referirse a estas organizaciones políticas ha sido rechazada por la justicia federal en todas sus instancias en los últimos años", remarcó y consignó que tanto en el "Código Penal Argentino, la Constitución Nacional y los tratados Internacionales en derechos humanos, las acciones delictivas llevadas adelante por estas organizaciones se encuentran prescriptas ya que no se trata de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y no pueden ser juzgadas en el presente".Milei, inclusive, fue criticado por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien aseguró que el accionar de la dictadura militar en la Argentina "no es un tema de números" y que "matar 8.000 personas o 30.000 es una barbaridad"., expresó Bullrich, y consideró "importante el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas" antes que "una discusión de números".Durante el debate, y mientras Milei negaba el número de 30.000 desaparecidos, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó a cuidar "el legado de Memoria, Verdad y Justicia" como "desafío a 40 años" del retorno democrático.Apenas finalizado anoche el debate, el presidenteopinó que "resulta insostenible" que "alguien", en este caso Milei, "siga negando y justificando la dictadura genocida"."Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos", expresó Fernández.También las organizaciones humanitariasrechazaron las afirmaciones de Milei.. La cifra está abierta porque aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y porque hay cosas que aún no sabemos. Esta denuncia abierta es una cuestión de derechos humanos. Memoria, verdad y justicia", expresó AI por medio de su cuenta de X.Por la misma red social, el CELS dijo indicó que Milei "usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus crímenes: 'guerra' y 'excesos'. Busca enmascarar una verdad".Al respecto, citó la historia de vida de Daniel Santucho Navajas, el nieto 133 al que en julio pasado le fue restituida su verdadera identidad tras haber sido apropiado durante la última dictadura.