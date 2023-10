"Escorpio", interesante e ingeniosa puesta de una comedia generacional

Foto: Alejandro Palacios.

Ella es una actriz de casting en casting, que intenta avanzar en una carrera profesional con bastantes obstáculos, y él es un herrero por herencia y mandato familiar, harto de la rutina

Muy buen ritmo, nada de qué lamentarse, chispa y agilidad tiene la puesta de, una comedia sobre la identidad, la pareja y el futuro, que acaba de estrenarse encon dramaturgia y dirección de("Soy Roxi") y actuaciones deGil yLo primero que propone la obra es una sorpresa, apenas arranca el público cree estar en una situación escénica que rápidamente muestra su juego y vemos que, sino que se trata de un juego que juega la pareja protagonista de la historia.Con ese logrado recurso, "Escorpio" nos sumerge de lleno en tema y, a partir de ahí, todo va encajando con precisión y fluidez encon poco más o poco menos de 30 años en su convivencia y atravesada aún por los fantasmas de los mandatos familiares, en algún caso, o las frustraciones de una realidad no tan amigable como pareciera, en otros., quesino que va descubriendo sus claves de a poco, ella con un personaje que entre el comienzo y el fin cambia de eje y que lo lleva en la actitud y el cuerpo, y él como un partenaire que sabe imprimirle ingenio y divertidos ardides a una situación que pinta gris a presente y futuro.Ella es una actriz de casting en casting, que intenta avanzar en una carrera profesional con bastantes obstáculos, y él es un herrero por herencia y mandato familiar, harto de la rutina y el horizonte próximo pero atribulado también por los juegos que su pareja le propone y donde parece sentirse extraño también.Hay más de discusión y de conflicto que de amor y pasión, aunque parecen quererse y ninguno de los dos ataca ni hiere, sino que vuelcan sus dificultades externas al interior de un dos ambientes, que podría transformarse en algún tipo de campo de batalla antes de que logren encaminar sus destinos sin que la realidad los devore., ese borde cercano a los 30, expresa también muchas de las ambivalencias, situaciones e interrogantes que plantea ese momento de la vida: tanto la voluptuosa forma de querer ir para adelante de ella como la presencia del mandato paterno en él, pero también los juegos que proponen, el lenguaje que hablan, el humor.y el modo como comienzan a transformarse, primero desde el conflicto y luego a partir de la aceptación, y también en la manera, descontracturada, de llevar adelante la situación que atraviesan, siempre dispuestos a jugar una carta o una frase en favor de la ironía o el humor, donde no hay un efectivo "signo trágico", sino más bien la vida que nos toca y cómo atravesarla, sin condiciones estructurales desfavorables que puedan tornarla más oscura.La directora y dramaturga es Julieta Otero, protagonista y coautora de la serie "Según Roxi" y "Escorpio" no es ajeno a ese universo en varios sentidos, no se habla de maternidad, el conflicto es previo, pero el modo de "surfear la ola" es similar., las asume como propias y habla desde ese lugar, y la clave maestra con la que abre todas las puertas es la capacidad de "desdramatizar" conflictos y frustraciones. Está mas cerca la sonrisa que el llanto, así en toda la obra., un final que puede ser feliz aunque no se trate de un "final feliz", algo más parecido a la posibilidad de poder desprenderse para poder apresar aquello que puede servirle a uno, una cierta honestidad intelectual que no exagera, miente ni engaña sino que vive y, si puede, se divierte, o al menos intenta reírse de aquello que sucede.