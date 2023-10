Fabricio Nieva: "Queremos lograr como mínimo cuatro medallas en Santiago"

Fabricio Nieva.

El Director Técnico Nacional del seleccionado argentino de boxeo, Fabricio Nieva, se mostró convencido de que los púgiles argentinos le "darán una gran satisfacción" a su deporte en los Juegos Panamericanos de Chile de este mes, en los que quiere obtener "como mínimo cuatro medallas"."Queremos lograr como mínimo cuatro medallas en Santiago., afirmó en una entrevista con Télam Nieva, cordobés de 49 años y DT desde enero de 2019.El equipo argentino que competirá en los Juegos Panamericanos de Chile estará integrado por Aldana Florencia López (50 kg); Sofia Micaela Robles (54 kg); Milagros Rosario Herrera (57 kg); Victoria Oriana Saputo (60 kg); Lucía Noelia Pérez (66 kg); Lorena Soledad Balbuena (75 kg); Ramón Nicanor Quiroga (51 kg); Luciano Matías Amaya (63,5); Joel Marcos Mafauad (71 kg) y Abraham Gabriel Buonarrigo (80 kg).En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el boxeo argentino ganó una medalla de oro: Leonela Sánchez (57 kilos); una de plata: Dayana Sánchez (60 kilos) y otra de bronce: Ramón Quiroga (52 kilos), mientras que Francisco Verón (75 kilos), finalizó quinto.-Fabricio Nieva: Cuando empezamos este ciclo olímpico una de las metas era poder quedar entre los cinco mejores países en el medallero en los Juegos Panamericanos. Con la pérdida de figuras destacadas al boxeo profesional, bajamos esa expectativa a, al menos, poder superar la cantidad de medallas logradas en Lima 2019. Queremos lograr como mínimo cuatro medallas en Santiago.- Estamos convencidos que vamos a superar el resultado logrado en Lima. En este momento estamos en un campus internacional en Bogotá, Colombia, donde participan casi todas las principales potencias del continente y en el que nuestros boxeadores y boxeadoras están mostrando un altísimo nivel. Estamos viendo que a Santiago vamos con un equipo de diez deportistas con condiciones de lograr una medalla. Y con varios de ellos con condiciones de colgarse la dorada. Será muy importante el sorteo y que no haya fallos injustos. Al no depender de la suerte de uno o dos boxeadores, un resultado superior al de Lima 2019 está a nuestro alcance.- Cada boxeador y boxeadora tienen sus propias características, pero podemos decir que son púgiles con una buena base técnica y con un gran espíritu combativo.Los defectos, para la mayoría, puede ser la falta de experiencia en relación con las principales figuras de sus categorías. También, en algunos casos, excederse de combatividad, cuando no es la mejor opción.- Nos perdimos el Campeonato Continental en junio de Cali, Colombia, pero por suerte pudimos aprovechar para hacer un trabajo de fondo en lo físico y poder desarrollar al equipo en lo técnico-técnico. Nuestros púgiles están mostrando un muy buen nivel en el campus que estamos teniendo en Bogotá, en general por encima de las expectativas.- Entre los varones, las principales potencias son Cuba, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y República Dominicana y entre las mujeres Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y México. Salvo Cuba y Estados Unidos están todos presentes en el campus de Colombia.- Estamos convencidos de que vamos a poder darle una gran satisfacción al boxeo argentino y al deporte argentino en general.- Entrenamos doble turno de lunes a sábado, salvo los jueves donde hay un solo turno. La duración del entrenamiento de boxeo es de entre una hora y dos horas y media, y el físico entre una hora y tres horas. La duración depende de la etapa de la preparación en que estamos. Cerca de competencia fundamental, corta duración y alta intensidad y lejos de competencia fundamental, larga duración y baja intensidad.