Para Rossi, La Libertad Avanza es "un espacio sin compromiso con la democracia"

Foto: Emilio Rapetti

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó este lunes que su compañero de fórmula, Sergio Massa. fue elen el debate de postulantes, señaló la "" de la aspirante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al hablar de economía y destacó que quedó evidenciado que el libertario Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, conduce"Massa fue el más sólido en el bloque que más ocupa y más le preocupa a todos los argentinos, que fue el económico., que no tuvo forma de justificarlo. (Massa) fue el único candidato que hizo una autocrítica, al lado la tuvo a Bullrich que fue gestión entre el 2015 y 2019 y todavía le debe una explicación a los argentinos", resumió.En diálogo con El Destape Radio, Rossi se refirió especialmente a las expresiones del postulante de La Libertad Avanza (LLA) sobre la última dictadura militar y señaló la "gravedad" de su discurso.“Lo dijimos en el debate de los vicepresidentes. Es un espacio político sin compromiso con la democracia.Lo de ayer fue grave. Vuelven a cometer ese agravio de que no son 30 mil” los desaparecidos, refirió.Respecto a la expresión del autodenominado libertario sobre la cantidad de desaparecidos en torno a los 8 mil casos, Rossi recordó que "hay un documento desclasificado del Gobierno de Estados Unidos del año 1978 en el cual los militares argentinos reconocían que en dos años hicieron desaparecer a 22 mil argentinos y argentinas”.En ese sentido, dijo que LLAy que buscan "la reivindicación de los victimarios".Respecto de Bullrich, señaló su"."Haber nombrado a (Carlos) Melconian tan tempranamente, que es un hombre con alguna experiencia en la exposición periodística, era porque intentaba con eso fortalecer un punto débil que tiene. 'Lo tengo a Melconian' y esa fue la definición más clara de su programa, de cómo va a hacer, nada", añadió.Sobre la actuación de su compañero de fórmula, Rossi dijo que Massa“El mensaje final de Massa fue muy claro, muy inclusivo. Habló de unidad nacional.", añadió sobre las críticas del libertario contra el papa Francisco."Se trata de conformar un Gobierno de unidad nacional, una propuesta que engloba a los argentinos, más allá de si son peronistas o nacionales y populares. Es defender la salud pública, la educación pública, la universidad no arancelada, la movilidad social ascendente. Somos muchos argentinos, más allá de las pertenencias políticas o ideológicas los que estamos en el mismo camino”, reivindicó Rossi.