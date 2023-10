Meloni arremetió contra una jueza del sur de Italia que liberó a inmigrantes ilegales

La primera ministra aseguró que su gobierno busca contrarrestar "una inmigración masiva y sin precedentes". /Foto: Archivo.

Meloni cruzó a una jueza que benefició a inmigrantes ilegales. /Foto: AFP.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, criticó este lunesy dijo queEn una publicación en Faceboook,que dictaminó que un decreto del Gobierno por el cual se había detenido a los migrantes es inconstitucional y viola leyes de la Unión Europea (UE)."Me quedé estupefacta ante la sentencia de la jueza de Catania, que por motivos increíbles, escribió la jefe de Gobierno sobre el fallo de la semana pasada.al cual no puede devolverse un migrante cuando esta tarea no incumbe al Poder Judicial sino al Ejecutivo.La jueza Iolanda Apostolico arremete "contra las medidas de un gobierno elegido democráticamente", dijo la premier, informó la agencia de noticias Europa Press.que zarpan desde el norte de África, según datos del Ministerio del Interior.Más de 2.000 migrantes murieron ahogados en el Mediterráneo en el mismo periodo en su intento de llegar al sur de Italia, según la ONU, en una situación que ha sido fuertemente denunciada por el papa Francisco.Ante la llegada masiva de migrantes a las costas italianas, la coalición liderada por Meloni, que llegó al poder hace un año con un programa fuertemente antiinmigratorio, adoptó una serie de decretos, especialmente para acelerar la expulsión de aquellos que no pueden solicitar asilo.con medidas de "sentido común" que permiten "facilitar la expulsión de todos aquellos que no tienen derecho a ser acogidos".Meloni explicó que con "paciencia y determinación" se pueden alcanzar "resultados concretos", pero advirtió que dichos avances se hacen "mucho más difíciles" si otros países europeos van "en dirección contraria" e "incluso una parte de Italia hace todo lo posible para promover la inmigración ilegal"."No estoy hablando solo de la izquierda ideológica", escribió, para luego criticar la sentencia de la jueza Apostolico.