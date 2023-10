A un mes del Mundial Sub-17, Placente anunció una nueva convocatoria

Diego Placente, DT del Sub 17.

El director técnico del seleccionado argentino Sub-17, Diego Placente, anunció este lunes una nueva convocatoria a un mes del debut en el Mundial de Indonesia.



El plantel de 26 futbolistas, encabezado por Claudio Echeverri -de River Plate- y Gianluca Prestianni -de Vélez Sarsfield- se entrenará entre este lunes y el próximo viernes, cuando jugará un nuevo amistoso con rival a confirmar.



Entre las novedades se destacan la presencia del delantero de Espanyol Mateo Sciancalépore, nacido en España pero de padres argentinos.



Claudio "Diablito" Echeverri, una de las figuras del Sub 17.



El que no fue llamado fue Felipe Rodríguez Gentile, conocido como Felipinho, nacido en Brasil pero cuyos padres son argentinos y milita en el Preston North End de Inglaterra.



La lista completa de Placente es la siguiente:



Froilán Díaz (Unión de Santa Fe), Jeremías Florentín y Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Franco Villalba, Juan Manuel Villalba, Maher Carrizo y Gianluca Prestianni (Vélez), Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech (Boca Juniors), Ulíses Giménez, Agustín Obregón, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (River).



Tobías Palacio (Argentinos Juniors), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes LP), Axel Cabellos y Gonzalo Escudero (Racing), Thiago Laplace, Mariano Gerez y Octavio Ontivero (Lanús), Valentino Acuña (Newell's), Santiago López (Independiente) y Mateo Sciancalépore (Espanyol de España).





#Sub17 Nuevos convocados para entrenarse en Ezeiza.



💪 ¡Seguimos preparándonos para el Mundial de Indonesia!



📝 https://t.co/KYekTl9yzk pic.twitter.com/5MYeDkKKmW — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 2, 2023

Argentina debutará en el Mundial de Indonesia el 11 de noviembre contra Senegal y luego completará la fase de grupos ante Japón, el 14, y Polonia, el 17 del mismo mes.