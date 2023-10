Bregman: "Puse sobre la mesa un tema que nadie hablaba, que es el del FMI"

La legisladora destacó que el debate permite que "por un ratito todos los candidatos estemos en pie de igualdad" / Foto: Emilio Rapetti

El próximo debate se realizará en la facultad de Derecho de la UBA / Foto: Prensa

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, destacó este lunes que en el debate de postulantes logró poner "sobre la mesa un tema que nadie hablaba, que es el del FMI", y criticó que al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por "traer como nuevas ideas" las políticas que aplicó el exministro de Economía Domingo Cavallo."Puse sobre la mesa un tema que nadie hablaba, que es el del FMI. El año que viene empiezan los pagos grandes y querían discutir dolarización sin decir que el acuerdo con el Fondo es inflacionario", afirmó Bregman en declaraciones a Radio Con VosLa legisladora destacó que el debate permite quey que a la izquierda le "ha servido mucho porque muestra que es mentira" que no tienen propuestas., analizó.Además, sostuvo que "quedó claro el contraste entre frases armadas y previsibles y quienes intentamos dar una mirada más de fondo" y aseguró que "todos prometen ilusiones pero nosotros preferimos decir la verdad".Sobre la posición expresada poren el eje de, Bregman sostuvo que no le sorprende nada de LLA y señaló que en redes sociales haycontra ella desde 2015 y expresados por la candidata a vicepresidenta de ese espacio, Victoria Villarruel."Había dos posibilidades: que Milei se haga el tonto con el tema de Derechos Humanos o que lleve adelante la misma estrategia que Villarurel en el debate de vicepresidentes. Nuevamente eligieron ir de lleno a ponerse en reivindicación del terrorismo del Estado. Podría haber elegido hablar de otro tema, pero fue directo al punto", afirmó.Por otro lado, criticó al candidato oficialista, Sergio Massa, al advertir que "tiene que explicar por qué prometieron llenar la heladera y hundieron al país"."Hay que salir del círculo vicioso de poner la situación política siempre en situación de balotaje donde quedan dos opciones y queda votar la menos mala. No es lo que tenemos que hacer ni ofrecer a la juventud", analizó.