La Feria Internacional de Turismo: un "éxito total", con más de 80 mil visitantes

CAME: "El turismo junto a la minería y energía son las puntas de lanza para la Argentina productiva"

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, consideró este lunes que "el turismo, junto a la minería y la energía son las puntas de lanza para la Argentina productiva", al destacar el resultado de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina que se desarrolla hasta el martes en Buenos Aires.



"Es indudable que el turismo, junto a la minería y la energía son las puntas de lanza para nuestra Argentina productiva, para sacarla o para empezar a hacer un trabajo fuerte el año que viene al gobierno que le toque, para potenciar y que los grandes sectores hagan entrar las divisas que tanto hacen falta en nuestro país", destacó a Télam Radio.



Señaló que "esta feria internacional es el broche de lo bien que se ha hecho en Argentina en relación al turismo, lo que realmente significa la articulación público y privada fue un ejemplo a nivel nacional e internacional".



Asimismo, destacó que "la OIT (Organización Internacional de Trabajo) resaltó el trabajo argentino, como se cuidó al sector en la pandemia y se lo hizo renacer en la post pandemia".



"Fue uno de los sectores que realmente tuvo una resiliencia importante y estamos hablando ya de potenciarlo y no de ir haciendo un trabajo de base como ya se lo hizo", agregó González.



Indicó que hubo "una gran gestión del ministro (de Turismo, Matías) Lammens", que realizó "una gestión que fue realmente muy buena y pudo generar esa real articulación de lo público y privado".



Acerca del programa Previaje, sostuvo que "fue una acción muy fuerte de negocios que se llevó adelante con una perspectiva real federal y territorial porque permitió que muchísimos argentinos se movieran por todo el país, se potenciaran los puntos turísticos que ya existen y aquellos que no eran tan conocidos fueran redescubiertos y potenciados".



"Estamos en una etapa muy buena, en una vara muy alta para poder seguir potenciando el turismo", concluyó el titular de la CAME.