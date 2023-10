Cardenales conservadores enfrentan al Papa por temas del Sínodo que empieza el miércoles

El denominado "Instrumentum laboris" sobre el que trabajarán los miembros del Sínodo incluye preguntas a los participantes sobre el celibato opcional, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de divorciados o el colectivo LGTBQ+ en la Iglesia

Un grupo de cinco cardenales conservadores publicó una carta en la que enfrentan alpor los temas y orientaciones que tendrá el sínodo de obispos que desde este miércoles y hasta fin de mes reunirá en ela más de 400 religiosos y laicos de todo el mundo para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia.El alemánel estadounidense, el mexicano, el guineanoy el chinoplantearon a través deantes de la reunión en la que,y con la que el Papa busca involucrar también a los laicos en el proceso de reforma de la Iglesia., en el que participarán 464 personas, de los que 364 son miembros que formarán parte de los debates y discusiones y en el queEl denominado "Instrumentum laboris" sobre el que trabajarán los miembros del Sínodo incluye preguntas a los participantes sobre el celibato opcional, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de divorciados o el colectivo LGTBQ+ en la Iglesia, cambios profundos en la estructura institucional de la Iglesia, el papel del primado de Pedro, cómo aprender de otras comunidades cristianas e, incluso, la creación de un ministerio específico para el cuidado de los descartados.En la carta publicada este lunes, los cinco purpurados exhortaron a Francisco a aclarar si al Sínodo, dada la presencia de laicos, se le puede conceder la autoridad que siempre ha pertenecido exclusivamente al Papa y a los obispos, además de reclamar respuestas de Jorge Bergoglio sobre tres puntos específicos de lo que será la discusión sinodal: la bendición de las parejas homosexuales, la ordenación de mujeres al sacerdocio y la absolución sacramental dada a todos y siempre, sin condiciones."¿Podría la Iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados pertenece a la sustancia misma del sacramento del Orden, que la Iglesia no puede cambiar?", es uno de los puntos que los cardenales preguntan al Papa de forma directa."¿Es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el? Vinculada a esta "dubia" es necesario plantear otra: ¿sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario universal, según la cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención con la que se realice?", es otro de los puntos sobre los que los cardenales interrogan de forma pública al Papa.Según publica el sitio L'Espresso, que da a conocer la carta de los cardenales,y de la que no quedaron conformes con las respuestas de Francisco.En 2016, tras el Sínodo dedicado entonces a la familia, Bandmüller y Burke ya habían enviado una carta con "dubbia" al Papa, junto a los ya fallecidos Carlo Caffarra y Joachim Meisner, para que clarificara algunos puntos relativos a la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan recibir la comunión.con los que buscarán reflexiones comunes sobre los temas de la reunión.Como miembros argentinos participarán ocho representantes, entre ellos el prefecto del Dicasterio para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el futuro cardenal Víctor Manuel Fernández y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, quienes encabezan la lista que incluye además a los arzobispos de Mendoza, Marcelo Colombo, y de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa.Los otros obispos que formarán parte del encuentro son el obispo de La Rioja Dante Braida y el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien el 30 de septiembre será designado formalmente cardenal. También estarán, como expertos, los reverendos Pedro Brassesco y Carlos Galli.Además de la presencia argentina y de expertos de los cinco continentes,, pese a que el Vaticano y el gigante asiático no tienen relaciones diplomáticas: se trata del prelado de Jining/Wumeng, Antonio Yao Shun, y del de Zhoucun, Giuseppe Yang Yongqiang.